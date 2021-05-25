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    У Києві горіла будівля недіючого дитсадка

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    До ліквідації пожежі було задіяно три одиниці&nbsp; пожежно-рятувальної техніки та 13 вогнеборців - У Києві горіла будівля недіючого дитсадка

    До ліквідації пожежі було задіяно три одиниці  пожежно-рятувальної техніки та 13 вогнеборців

    Фото: ДСНС

    Горіло сміття в одній із кімнат на другому поверсі будівлі

    У вівторок, 25 травня, сталась пожежа у будівлі недіючого дошкільного навчального закладу на вул. Валентина Сєрова, 34 у Дніпровському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 09:44, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події було направлено рятувальників 13 Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що у двоповерховій будівлі дитсадка горіло сміття в одній із кімнат на другому поверсі на площі 15 кв. м.

    О 09:56 пожежу було локалізовано, а о 10:00 – ліквідовано.

    Жертв і постраждалих немає.

    На місці події було задіяно три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, вранці 22 травня рятувальники ліквідували пожежу в офісній будівлі ТЦ Епіцентр на вулиці Берковецькій у Святошинському районі Києва.

    23 травня у вентиляційному каналі бомбосховища на території пологового будинку у Святошинському районі Києва сталося загоряння сміття.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники дитячий садок
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    У Києві горіла будівля недіючого дитсадка