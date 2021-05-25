У Києві горіла будівля недіючого дитсадка

До ліквідації пожежі було задіяно три одиниці пожежно-рятувальної техніки та 13 вогнеборців

Горіло сміття в одній із кімнат на другому поверсі будівлі

У вівторок, 25 травня, сталась пожежа у будівлі недіючого дошкільного навчального закладу на вул. Валентина Сєрова, 34 у Дніпровському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 09:44, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події було направлено рятувальників 13 Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що у двоповерховій будівлі дитсадка горіло сміття в одній із кімнат на другому поверсі на площі 15 кв. м.

О 09:56 пожежу було локалізовано, а о 10:00 – ліквідовано.

Жертв і постраждалих немає.

На місці події було задіяно три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, вранці 22 травня рятувальники ліквідували пожежу в офісній будівлі ТЦ Епіцентр на вулиці Берковецькій у Святошинському районі Києва.

23 травня у вентиляційному каналі бомбосховища на території пологового будинку у Святошинському районі Києва сталося загоряння сміття.