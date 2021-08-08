Мати побитого танцюриста Наді Дорофєєвої розповіла про його стан

Лікарі чекають, коли почне сходити набряк мозку у постраждалого

Мама побитого до коми українського танцюриста Євгена Гончаренка розповіла, що хлопець все ще знаходиться в комі. Про це повідомила популярна співачка Надя Дорофєєва в Instagram.

За словами жінки, Женя пробуде в стані коми ще приблизно 10 днів, тому що лікарі чекають, щоб зійшов набряк мозку.

«На сьогодні інформація, що він буде в комі ще мінімум 10 днів. Це для того, щоб набряк головного мозку зменшився», – повідомляє жінка.

Танцюриста почнуть виводити з коми тільки після того, коли медики побачать поліпшення стану.

«Тільки тоді його будуть поступово виводити зі сну і діагностувати можливі наслідки», – підсумувала мама потерпілого танцюриста.

Нагадаємо, 1 серпня у Києві жорстоко побили танцюриста Наді Дорофєєвої.

Згодом соцмережі повідомили, що чоловік нібито в минулому працював в Управлінні держохорони, а також брав участь в АТО. Ще зазначається, що він не раз був помічений у подібних історіях.

В УДО підтвердили, що танцюриста побив військовослужбовець Управління держохорони.

За даним фактом керівництвом Управління призначено службове розслідування, обставини події з’ясовуються. На час проведення розслідування військовослужбовця усунуто від виконання службових обов’язків.

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