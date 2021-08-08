Мати побитого танцюриста Наді Дорофєєвої розповіла про його стан
Лікарі чекають, коли почне сходити набряк мозку у постраждалого
Мама побитого до коми українського танцюриста Євгена Гончаренка розповіла, що хлопець все ще знаходиться в комі. Про це повідомила популярна співачка Надя Дорофєєва в Instagram.
За словами жінки, Женя пробуде в стані коми ще приблизно 10 днів, тому що лікарі чекають, щоб зійшов набряк мозку.
«На сьогодні інформація, що він буде в комі ще мінімум 10 днів. Це для того, щоб набряк головного мозку зменшився», – повідомляє жінка.
Танцюриста почнуть виводити з коми тільки після того, коли медики побачать поліпшення стану.
«Тільки тоді його будуть поступово виводити зі сну і діагностувати можливі наслідки», – підсумувала мама потерпілого танцюриста.
Нагадаємо, 1 серпня у Києві жорстоко побили танцюриста Наді Дорофєєвої.
Згодом соцмережі повідомили, що чоловік нібито в минулому працював в Управлінні держохорони, а також брав участь в АТО. Ще зазначається, що він не раз був помічений у подібних історіях.
В УДО підтвердили, що танцюриста побив військовослужбовець Управління держохорони.
За даним фактом керівництвом Управління призначено службове розслідування, обставини події з’ясовуються. На час проведення розслідування військовослужбовця усунуто від виконання службових обов’язків.