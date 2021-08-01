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    Танцюрист відомої співачки в комі. На хлопця напав чоловік, особа якого вже встановлена (фото)

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    У Києві жорстоко побили танцюриста Євгена Гончаренка - Танцюрист відомої співачки в комі. На хлопця напав чоловік, особа якого вже встановлена (фото)
    У Києві жорстоко побили танцюриста Євгена Гончаренка
    Фото: Надя Дорофєєва / Facebook

    Танцюристу зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому

    Популярна українська співачка Надя Дорофєєва розповіла, що її танцюриста Женю невідомий чоловік жорстоко побив. Подія трапилася в ніч на неділю, 1 серпня. Про це Дорофєєва повідомила на своїй сторінці в Instagram.

    «Хлопці, сьогодні вночі ця тварина, яка далі в каруселі на відео, побила мого танцюриста Женю. Женя з друзями вийшов із клубу «Ліфт», спокійно і нікого не чіпаючи, і дістав поштовх, удар об огорожу і ще один удар услід! Був крововилив у мозок, Жені зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому», – розповіла співачка.

    Дорофєєва сказала, що заяву в поліцію вже написано, є фото і свідки інциденту.

    «Найважливіше зараз, щоб Женя одужав, ми всі про це молимося! І знайти людину, яка на нього напала! Можливо, хтось бачив його або впізнає на відео… Це дуже допоможе!» – додала вона.

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    Допис, поширений DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

    Telegram-канал «Київ Оперативний» повідомив, що нападника на танцюриста звати Євген Беспалий.

    «Тепер справа за правоохоронцями», – коротко зазначили в мережі.

    За непідтвердженою інформацією деяких джерел, чоловік нібито в минулому працював в Управлінні держохорони, а також брав участь в АТО. Ще зазначається, що він «не раз був помічений у подібних історіях».

    До слова, нещодавно на касі супермаркету на Оболоні посварилися відвідувачі. В ході конфлікту один з учасників конфлікту дістав із кишені розкладний ніж та ударив свого опонента в живіт.

    Теги: АТО Київ бійка ліфт співачка Instagram
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    Танцюрист відомої співачки в комі. На хлопця напав чоловік, особа якого вже встановлена (фото)