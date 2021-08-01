Танцюрист відомої співачки в комі. На хлопця напав чоловік, особа якого вже встановлена (фото)

Танцюристу зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва розповіла, що її танцюриста Женю невідомий чоловік жорстоко побив. Подія трапилася в ніч на неділю, 1 серпня. Про це Дорофєєва повідомила на своїй сторінці в Instagram.

«Хлопці, сьогодні вночі ця тварина, яка далі в каруселі на відео, побила мого танцюриста Женю. Женя з друзями вийшов із клубу «Ліфт», спокійно і нікого не чіпаючи, і дістав поштовх, удар об огорожу і ще один удар услід! Був крововилив у мозок, Жені зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому», – розповіла співачка.

Дорофєєва сказала, що заяву в поліцію вже написано, є фото і свідки інциденту.

«Найважливіше зараз, щоб Женя одужав, ми всі про це молимося! І знайти людину, яка на нього напала! Можливо, хтось бачив його або впізнає на відео… Це дуже допоможе!» – додала вона.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Telegram-канал «Київ Оперативний» повідомив, що нападника на танцюриста звати Євген Беспалий.

«Тепер справа за правоохоронцями», – коротко зазначили в мережі.

За непідтвердженою інформацією деяких джерел, чоловік нібито в минулому працював в Управлінні держохорони, а також брав участь в АТО. Ще зазначається, що він «не раз був помічений у подібних історіях».

До слова, нещодавно на касі супермаркету на Оболоні посварилися відвідувачі. В ході конфлікту один з учасників конфлікту дістав із кишені розкладний ніж та ударив свого опонента в живіт.