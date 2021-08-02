Оголошено підозру співробітнику УДО, який жорстоко побив танцюриста

Нападнику загрожує до восьми років позбавлення волі

Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у Києві повідомили про підозру співробітнику Управління державної охорони України, який напередодні жорстоко побив танцюриста шоу-балету співачки Наді Дорофєєвої, спричинивши йому тяжку закриту черепно-мозкову травму та інші супутні травми. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Установлено, що 1 серпня працівник УДО, проходячи повз будинок танцюриста, спочатку штовхнув його, а після зауваження жорстоко побив. Нападник сильно вдарив юнака в обличчя, спричинивши йому тяжку закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, лінійний перелом скроневої кістки та інші травми», – йдеться в повідомленні.

Співробітника УДО затримано в порядку ст. 208 КПК України. Його підозрюють в умисному тяжкому тілесному ушкодженні (ч. 1 ст. 121 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

Наразі в межах досудового розслідування допитані свідки кримінального правопорушення, проведені впізнання осіб, отримані відеозаписи з камер відеоспостереження та мобільних телефонів свідків та інші слідчі дії. Розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що у Києві жорстоко побили танцюриста Наді Дорофєєвої.

Згодом соцмережі повідомили, що чоловік нібито в минулому працював в Управлінні держохорони, а також брав участь в АТО. Ще зазначається, що він не раз був помічений у подібних історіях.

В УДО підтвердили, що танцюриста побив військовослужбовець Управління держохорони.

За даним фактом керівництвом Управління призначено службове розслідування, обставини події з’ясовуються. На час проведення розслідування військовослужбовця усунуто від виконання службових обов’язків.