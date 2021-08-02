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    Оголошено підозру співробітнику УДО, який жорстоко побив танцюриста

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    Камери відеоспостереження зафіксували чоловіка, який жорстоко побив танцюриста Наді Дорофєєвої - Оголошено підозру співробітнику УДО, який жорстоко побив танцюриста

    Камери відеоспостереження зафіксували чоловіка, який жорстоко побив танцюриста Наді Дорофєєвої

    Фото: скріншот із відео

    Нападнику загрожує до восьми років позбавлення волі

    Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у Києві повідомили про підозру співробітнику Управління державної охорони України, який напередодні жорстоко побив танцюриста шоу-балету співачки Наді Дорофєєвої, спричинивши йому тяжку закриту черепно-мозкову травму та інші супутні травми. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    «Установлено, що 1 серпня працівник УДО, проходячи повз будинок танцюриста, спочатку штовхнув його, а після зауваження жорстоко побив. Нападник сильно вдарив юнака в обличчя, спричинивши йому тяжку закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, лінійний перелом скроневої кістки та інші травми», – йдеться в повідомленні.

    Співробітника УДО затримано в порядку ст. 208 КПК України. Його підозрюють в умисному тяжкому тілесному ушкодженні (ч. 1 ст. 121 КК України).

    Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

    Наразі в межах досудового розслідування допитані свідки кримінального правопорушення, проведені впізнання осіб, отримані відеозаписи з камер відеоспостереження та мобільних телефонів свідків та інші слідчі дії. Розслідування триває.

    Раніше повідомлялося, що у Києві жорстоко побили танцюриста Наді Дорофєєвої.

    Згодом соцмережі повідомили, що чоловік нібито в минулому працював в Управлінні держохорони, а також брав участь в АТО. Ще зазначається, що він не раз був помічений у подібних історіях.

    В УДО підтвердили, що танцюриста побив військовослужбовець Управління держохорони.

    За даним фактом керівництвом Управління призначено службове розслідування, обставини події з’ясовуються. На час проведення розслідування військовослужбовця усунуто від виконання службових обов’язків.

    Теги: Київ кримінал напад Державне бюро розслідувань Управління державної охорони співачка
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    Оголошено підозру співробітнику УДО, який жорстоко побив танцюриста