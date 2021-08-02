Оголошено підозру співробітнику УДО, який жорстоко побив танцюриста
Камери відеоспостереження зафіксували чоловіка, який жорстоко побив танцюриста Наді Дорофєєвої
Нападнику загрожує до восьми років позбавлення волі
Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у Києві повідомили про підозру співробітнику Управління державної охорони України, який напередодні жорстоко побив танцюриста шоу-балету співачки Наді Дорофєєвої, спричинивши йому тяжку закриту черепно-мозкову травму та інші супутні травми. Про це повідомляє пресслужба ДБР.
«Установлено, що 1 серпня працівник УДО, проходячи повз будинок танцюриста, спочатку штовхнув його, а після зауваження жорстоко побив. Нападник сильно вдарив юнака в обличчя, спричинивши йому тяжку закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, лінійний перелом скроневої кістки та інші травми», – йдеться в повідомленні.
Співробітника УДО затримано в порядку ст. 208 КПК України. Його підозрюють в умисному тяжкому тілесному ушкодженні (ч. 1 ст. 121 КК України).
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.
Наразі в межах досудового розслідування допитані свідки кримінального правопорушення, проведені впізнання осіб, отримані відеозаписи з камер відеоспостереження та мобільних телефонів свідків та інші слідчі дії. Розслідування триває.
Раніше повідомлялося, що у Києві жорстоко побили танцюриста Наді Дорофєєвої.
Згодом соцмережі повідомили, що чоловік нібито в минулому працював в Управлінні держохорони, а також брав участь в АТО. Ще зазначається, що він не раз був помічений у подібних історіях.
В УДО підтвердили, що танцюриста побив військовослужбовець Управління держохорони.
За даним фактом керівництвом Управління призначено службове розслідування, обставини події з’ясовуються. На час проведення розслідування військовослужбовця усунуто від виконання службових обов’язків.