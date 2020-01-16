Мати вбитого бійця Нацгвардії очолила комітет підтримки родин загиблих воїнів



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Комітет очолила матір загиблого воїна Нацгвардії Євгенія Харченка – Наталія Харченко.

Російсько-українська війна забрала життя 229 військовослужбовців Нацгвардії

За ініціативою членів сімей загиблих військових у Національній гвардії створили Комітет сприяння соціальному захисту членів родин військовослужбовців, які загинули під час проведення Антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та при виконанні службових обов’язків

Про це повідомила пресслужба НГУ.

«Основною метою діяльності Комітету буде здійснення заходів, спрямованих на соціальний і правовий захист законних інтересів і соціальну реабілітацію осіб, членів сімей воїнів, загиблих (зниклих безвісти) під час проведення АТО/ООС і під час виконання службових обов’язків», – зазначили в Нацгвардії.

Комітет очолила матір загиблого воїна Нацгвардії Євгенія Харченка – Наталія Харченко.

Згідно з інформацією пресслужби, на сьогодні війна забрала життя 229 військовослужбовців НГУ, з них 193 – бойові втрати. Також було поранено і травмовано 881 військовослужбовця, вважаються зниклими безвісти 14 військовослужбовців.

«Усього ж за 28 років незалежності України загинуло 258 військовослужбовців під час виконання службових обов’язків. На честь загиблих військовослужбовців уже відкрито 218 місць пам’яті, 4 військовослужбовцям посмертно присвоєно звання Героя України», – йдеться в повідомленні.

Своєю чергою генерал-лейтенант Ярослав Сподар, заступник командувача по роботі з особовим складом, висловив надію, що завдяки новоствореному комітету організації і її секторам у військових частинах і територіальних управліннях буде налагоджено кращу взаємодію, «і наші люди знатимуть, де шукати допомоги і захист».