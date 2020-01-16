Під Авдіївкою від кулі снайпера загинув 24-річний воїн Олексій Кучкін



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Старший солдат Олексій Кучкін, загинув 15 січня 2020 року

У лавах Збройних сил України Олексій Кучкін служив уже протягом трьох років

Від кулі снайпера на Донеччині загинув старший солдат Олексій Кучкін із 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені кошового отамана Івана Сірка.

Про втрату повідомила пресслужба підрозділу 16 січня.

Зазначається, що напередодні, 15 січня, снайпер російських окупантів працював поблизу населеного пункту Каштанове. Український воїн отримав кульове поранення в голову.

«Непоправне сталося на ВОПі: Олексій чергував, чатуючи ворога. І хоч був у засобах захисту, підступний російський снайпер зробив свою підлу справу – влучив захиснику України в обличчя. Побратими намагалися швидко евакуювати Олексія, доправивши до лікарні, однак, на жаль, дива не сталося», – переповідають обставини загибелі побратима у 92 омбр.

24-річний військовий перебував на посаді стрільця механізованого батальйону. У лавах Збройних сил України Олексій Кучкін служив уже протягом трьох років.

Родом із Харківщини. Місяць тому одружився. Від першого шлюбу має сина, який уже ходить до школи.

Нагадаємо, 15 січня, за даними штабу Об’єднаних сил, проросійські бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню. Була зафіксована і снайперська активність – поруч з Авдіївкою. Селище Каштанове, де отримав смертельне поранення воїн 92 омбр, розташоване в Ясинуватському районі Донецької області, межує з територією Авдіївки.

Олексій Кучкін – четверта бойова втрата Об’єднаних сил у 2020 році.

Як писав Главком, минулого року за весь місяць січень на Донбасі загинули троє воїнів.

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