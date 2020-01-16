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    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв

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    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Фото: Сергій Лойко

    За офіційними даними, захищаючи донецький аеропорт, загинули більше 200 українських військових

    16 січня - Всеукраїнський день пам’яті «кіборгів». Героїчна оборона аеропорту тривала 242 дні.

    Бої за встановлення контролю над донецьким міжнародним аеропортом, який має стратегічне значення, тривали між українськими військами і проросійськими терористами з 26 травня 2014 до 21 січня 2015 року.

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    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв
    Фото: Сергій Лойко

    В різний час в аеропорту і прилеглому селищі Піски воювали спецназівці 3-го окремого полку, бійці 79, 80, 81, 95 окремих аеромобільних та 93 окремої механізованої бригад, 57 окремої мотопіхотної бригади, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів, бійці полку «Дніпро-1», бійці Добровольчого українського корпусу (ДУК) та інші.

    18-21 січня 2015 року в результаті підриву терміналу ДАП загинули 58 «кіборгів».

    21 січня 2015 року було прийнято рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу - цей об'єкт був повністю зруйнований і не придатний для оборони.

    За офіційними даними, захищаючи донецький аеропорт, загинули більше 200 військових.

    АТО бойовики на Донбасі Донбас війна Донеччина аеропорт Донецьк
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