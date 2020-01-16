Як «кіборги» 242 дні воювали за Донецький аеропорт. Фантастичні фото українських героїв



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Фото: Сергій Лойко

За офіційними даними, захищаючи донецький аеропорт, загинули більше 200 українських військових

16 січня - Всеукраїнський день пам’яті «кіборгів». Героїчна оборона аеропорту тривала 242 дні.

Бої за встановлення контролю над донецьким міжнародним аеропортом, який має стратегічне значення, тривали між українськими військами і проросійськими терористами з 26 травня 2014 до 21 січня 2015 року.

В різний час в аеропорту і прилеглому селищі Піски воювали спецназівці 3-го окремого полку, бійці 79, 80, 81, 95 окремих аеромобільних та 93 окремої механізованої бригад, 57 окремої мотопіхотної бригади, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів, бійці полку «Дніпро-1», бійці Добровольчого українського корпусу (ДУК) та інші.

18-21 січня 2015 року в результаті підриву терміналу ДАП загинули 58 «кіборгів».

21 січня 2015 року було прийнято рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу - цей об'єкт був повністю зруйнований і не придатний для оборони.

За офіційними даними, захищаючи донецький аеропорт, загинули більше 200 військових.