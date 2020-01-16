242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…

Пам’ятаємо наших Героїв. Повік не забудемо ворогам і не пробачимо ніколи!

Цими днями 5 років тому тривало запекле протистояння українських воїнів з російським агресором у Донецькому аеропорту. «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон…

Нам випала честь жити в один час із справжніми Героями. Історія кіборгів – історія мужності, незламності та боротьби. 242 дні героїчної оборони... Для всіх українців вони стали символом України, яку неможливо перемогти.

Вірю, ми повернемо Донецьк. І на відновленій диспетчерській вежі аеропорту завжди майорітиме український прапор.

Пам’ятаємо наших Героїв. Повік не забудемо ворогам і не пробачимо ніколи! Героям слава!

Джерело: блог Петра Порошенка

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