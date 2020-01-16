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    Думки вголос

    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

    • Розсилка
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…

    Пам’ятаємо наших Героїв. Повік не забудемо ворогам і не пробачимо ніколи!

    Цими днями 5 років тому тривало запекле протистояння українських воїнів з російським агресором у Донецькому аеропорту. «Кіборги» вистояли, не вистояв бетон…

    Нам випала честь жити в один час із справжніми Героями. Історія кіборгів – історія мужності, незламності та боротьби. 242 дні героїчної оборони... Для всіх українців вони стали символом України, яку неможливо перемогти.

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    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    242 дні героїчної оборони: «кіборги» вистояли, не вистояв бетон…
    Фото: Сергій Лойко

    Вірю, ми повернемо Донецьк. І на відновленій диспетчерській вежі аеропорту завжди майорітиме український прапор.

    Пам’ятаємо наших Героїв. Повік не забудемо ворогам і не пробачимо ніколи! Героям слава!

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    АТО Донбас історія війна прапор Донецьк
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