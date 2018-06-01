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    Матір Кольченка повідомила, що її сина примушують прийняти російське громадянство

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    <div class="copy">Олександр Кольченко</div> - Матір Кольченка повідомила, що її сина примушують прийняти російське громадянство
    Фото: Радіо Свобода
    Олександр Кольченко

    За словами матері, Олександра відкрито шантажують

    Кримчанина Олександра Кольченка, який 31 травня оголосив голодування в російській виправній колонії, змушують прийняти російське громадянство, шантажуючи батьками, які залишилися в анексованому Криму.

    Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії, повідомила його мати Лариса Кольченко.

    «Примушують прийняти російське громадянство. Спочатку розмова починається з того, «як погано в Україні і як добре в Росії», потім починається відкритий шантаж, розповідають про те, що «у тебе батьки в Криму залишилися», що треба б якось прийняти громадянство... А потім у відкриту хочуть, щоб він підписав паспорт», – розповіла матір Кольченка.

    На її думку, у колонії розраховують, що, коли Кольченко прийме російське громадянство, Україна ніяк не зможе вплинути на його звільнення.

    Нагадаємо, Олександр Кольченко, який відбуває термін у виправній колонії в російському Копєйську (Челябінська область), оголосив про початок голодування з 31 травня.

    Матір Кольченка розповіла, що вона відмовляла його від таких намірів, оскільки у її сина діагностували дефіцит ваги.

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