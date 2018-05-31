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    Кольченко оголосив голодування і вимагає звільнити Сенцова

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    Олександр&nbsp;<span>Кольченко оголосив голодування</span> - Кольченко оголосив голодування і вимагає звільнити Сенцова
    Олександр Кольченко оголосив голодування

    Сам Олег Сенцов голодує 18-й день

    Засуджений до 10 років ув'язнення в РФ український активіст Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова. 

    Про це повідомив його адвокат Андрій Лєпьохін, передає «Медіазона».

    За словами адвоката, голодування Кольченко оголосив з 31 травня. Інших вимог, окрім звільнення Сенцова, у нього немає.

    Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, засудивши Кольченка до 10, а Сенцова — до 20 років позбавлення волі. Разом з ними також затримали Геннадія Афанасьєва та Олексія Чирнія. Афанасьєва у 2016 році обміняли, Чирній продовжує сидіти у колонії в Магадані.

    Напередодні українські митці та спортсмени закликали «весь футбольний світ» підтримати Сенцова.

    Нагадаємо, український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії. На його підтримку пройшли ряд акцій в Україні та світі.

    28 травня у Федеральній службі виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявили, що Сенцов погодився отримувати підтримуючу терапію.

    Адвокат політв’язня Дмитро Дінзе повідомив, що 4 червня відвідає Сенцова у колонії.

    Зазначимо, у Росії та в анексованому Криму утримують 64 українських політв'язня, 27 яких перебувають на території Росії.

    58 — затримані у Криму чи у справах, пов'язаних з Кримом. Ці цифри не враховують в'язнів, що утримуються на території самоназваних республік.

     

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