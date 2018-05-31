«За чотири роки нічого не зрушилося з місця»: матір Кольченка пояснила причини голодування

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Олександр Кольченко

За словами Лариси Кольченко, її син раніше «не вітав такі радикальні методи з приводу голодування»

Матір кримчанина Олександра Кольченка, який 31 травня оголосив голодування в російській виправній колонії, розповіла, що вона відмовляла його від таких намірів, оскільки у її сина діагностували дефіцит ваги.

Про це пишуть Крим.Реалії.

За словами Лариси Кольченко, її син, очевидно, вирішив розпочати голодування через відчай, адже раніше Олександр «не вітав такі радикальні методи з приводу голодування».

«Проте він поважає думку Олега (Сенцова) і написав, що дуже стурбований станом його здоров'я і готовий його підтримати у голодуванні. Може, від відчаю вони до цього прийшли: за чотири роки нічого не зрушилося з місця, і Олег вибрав такий радикальний шлях протесту», – сказала матір політв’язня.

Вона каже, що не вірить в те, що голодування може привести до бажаного результату, і Олег Сенцов, за її словами, «висунув нездійсненні вимоги».

«Хоча по всьому світу проходять акції підтримки, мені здається, на Росію це мало діє. Ми бачили, яке правосуддя там. Мені здається, не варто розраховувати на співчуття і милосердя з боку Росії», – підкреслила Лариса Кольченко.

Нагадаємо, Олександр Кольченко, який відбуває термін у виправній колонії в російському Копєйську (Челябінська область), оголосив про початок голодування з 31 травня.

Раніше український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії. На його підтримку пройшли ряд акцій в Україні та світі.

28 травня у Федеральній службі виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявили, що Сенцов погодився отримувати підтримуючу терапію.

Екс-кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак повідомила, що вона у четвер, 31 травня, говорила з Сенцовим та вмовляла припинити голодування.