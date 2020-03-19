Майже 25 мільйонів людей у світі можуть втратити роботу через коронавірус



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Втратити роботу через коронавірус можуть мільйони людей

Внаслідок пандемії працівники по всьому світу лише цього року можуть втратити від $860 мільярдів до $3,4 трильйона

Пандемія коронавірусу може викликати глобальну економічну кризу та призвести до того, що близько 25 мільйонів людей по всьому світу можуть втратити роботу, якщо уряди не вдаватимуться до оперативних заходів для захисту працівників, заявила у середу, 18 березня, Міжнародна організація праці (ILO).

«Однак, якщо ми побачимо міжнародну відповідальну cкоординовану політику, як це сталось під час світової кризи 2008-2009 років, то вплив на глобальне безробіття може бути суттєво нижчим», - наголосили в ILO. Там також підрахували, що внаслідок пандемії працівники по всьому світу лише цього року можуть втратити від 860 мільярдів доларів до 3,4 трильйона доларів.

В організації закликали до термінових, масштабних та скоординованих заходів для захисту працівників, підтримки робочих місць та доходів, а також стимулювання економіки.

Як повідомлялося раніше, для боротьби з наслідками пандемії Єврокомісія планує спрямувати 37 мільярдів євро та ще один мільярд євро - на підтримку постраждалих від пандемії підприємств.

Влада Італії, де зафіксоване найбільше число інфікувань серед усіх країн ЄС, пообіцяла постраждалим секторам економіки 3,6 мільярда євро.

Своєю чергою, міністр економіки Німеччини заявив про готовність виділити бізнесу 500 мільярдів євро для подолання наслідків пандемії коронавірусу для економіки країни.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що влада країни готова надати компаніям та громадянам через податкові відстрочки 55 мільярдів канадських доларів для боротьби із пандемією.

До слова, американський завод Tesla відмовляється йти на карантин через коронавірус.