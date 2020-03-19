Дуже боляче дихати. Це не грип! Хворий британець розповів, що таке коронавірус



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Заражений коронавірусною інфекцією 39-річний британець розповів, як протікає хвороба

Спочатку медики вирішили, що у чоловіка грип, видали йому інгалятор і «Таміфлю», після чого відправили додому

Британець, який заразився новою коронавірусною інфекцією, розповів про те, як протікає хвороба.

Про це повідомляє видання Daily Mirror.

39-річний чоловік, що страждає на цукровий діабет першого типу, зауважив перший симптом коронавірусу 4 березня. У нього боліла голова, з'явилися сильні болі в легенях, потім йому стало важко дихати. Після втрати свідомості британцеві довелося звернутися в лікарню.

Медики вирішили, що у нього грип, видали йому інгалятор і «Таміфлю», після чого відправили додому.

«Вони сказали, щоб я знову звертався, якщо мені стане гірше, і мені довелося це зробити. Сьогодні дуже боляче просто дихати. Коли йду в туалет, відчуття, ніби біжу марафон», - розповідає чоловік.

Після другого візиту в лікарню у нього знайшли коронавірус Sars-CoV-2. Британець стверджує, що в його випадку хвороба зовсім не схожа на грип. Він розповідає про сильний біль в легенях, яка нагадала йому неприємні відчуття від вдихання холодного повітря. За словами чоловіка, при використанні інгалятора біль посилюється.

Поки хвороба протікає легко, британець і його сім'я перебувають на домашньому карантині. Йому доводиться постійно стежити за рівнем насичення крові киснем.

За його словами, в разі зниження цього показника може знадобитися госпіталізація, киснева терапія і навіть інтубація.

Нагадаємо, Британія закриває усі школи через коронавірус.

Також повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про початок перших випробувань вакцини від коронавірусу.

До слова, за кількістю померлих від коронавірусу Італія встановила новий рекорд - 475 смертей, що перевищило максимальну денну кількість померлих у Китаї.