Президент Української асоціації турагенцій Антон Рудіч: Туроператори зараз мають право не повертати кошти інтерв'ю

Представники турфірм бідкаються, що ринок ще до запровадження суворих заходів «просів» щонайменше на 30% фото з відкритих джерел

Туристам варто зрозуміти постраждають усі: і вони, і туроператори, і турагенти

У ніч з 15 на 16 березня Україна закрила кордони. Попри те, що влада за три дні до цього оголосила про свої наміри, не всі українці, які перебували поза межами нашої держави, встигли повернутися додому. Десятки тисяч людей залишилися заблокованими в різних країнах і, навіть маючи фінансову можливість повернутися, не здатні добратися додому. Причина – аналогічні рішення країн-сусідів України, які також самоізолювалися через спалах коронавірусу. Деякі турагенції і авіакомпанії відгукнулися на прохання МЗС допомогти з поверненням людей. Кажуть, що допомагають собі у збиток. Зокрема, про це написав у Facebook один зі співвласників авіаперевізника Sky Up і турфірми Join Up Олександр Альба. Щоправда у коментарях пасажири закидають бізнесмену спробу заробити на завищених цінах на квитки.

Представники турфірм бідкаються, що ринок ще до запровадження суворих заходів «просів» щонайменше на 30%, а попит на тури на майбутні періоди взагалі впав щонайменше на 50% від звичайних обсягів замовлень. Про це, зокрема, йшлося під час засідання комітету з туризму Торгово-промислової палати України.

В інтерв’ю «Главкому» президент Української асоціації турагенцій Антон Рудіч розповів, як туристам компенсуватимуть витрати на скасовані тури і які наслідки для індустрії матиме ймовірне подовження карантину після 3 квітня.





Скільки українських туристів до закриття кордонів не встигли повернутися в Україну і чи можливо було уникнути такої ситуації?

За тією інформацією, яка в нас є, ніякої можливості вивезти людей раніше за ці три дні, які в операторів були (з моменту оголошення про закриття кордону до безпосередньо його закриття. – «Главком»), не було. Від 40 до 50 тисяч людей, які перебували і перебувають у абсолютно різних країнах за такий короткий термін повернути було просто неможливо.

Представники туроператорів кажуть, що саме зараз найбільше постраждав так званий італійський сезон…

Абсолютно усі напрямки постраждали. Зараз зовсім не зрозуміло, чи відбудеться сезон. Нині закритий виїзд із країн і він буде закритий доти, доки ситуація не нормалізується насамперед у нас у країні, а не в Італії.

Пандемія коронавірусу може призвести до того, що 50 млн людей, які працюють у сфері туризму по всьому світу, можуть втратити роботу. Про це свідчить прогноз Всесвітньої ради подорожей і туризму (WTTC). Якщо говорити про Україну, скільки людей, задіяних у цій галузі, можуть втратити роботу?

Можливо, є такі прогнози, що усі будуть жити в умовах закритих кордонів. Та думаю, що такого не станеться.

Авіаперевізники гостро відчувають кризу. Є думка, що потужні гравці – зі збитками, але виживуть, а от маленькі авіакомпанії можуть закритися. Такого слід чекати і в туристичній галузі?

Думаю, неправильно говорити, що великі і сильні туроператори виживуть, а маленькі ні. У сильних і проблем значно більше. Для них потрібна більша фінансова подушка безпеки.

Як позначиться нинішня криза на діяльності турфірм?

Про це можна буде сказати тільки тоді, коли стане зрозуміло, коли відкриється небо. Нині маємо карантин до початку квітня. Дуже мало хто вірить, що його не продовжать. Життя багатьох турфірм залежатиме від того, як довго карантин триватиме. Це в першу чергу. Другий фактор – відсутність сезону. Розумієте, Єгипет нині також закрився, а це – перша країна для українців. Туреччина нині під питанням. Італія далеко не найголовніший напрямок. Без Італії ми б спокійно прожили.

Чи підраховують туроператори вже зараз збитки?

Дуже складно сказати якісь цифри. Ходила інформація, що тільки вивезення людей з Єгипту коштувало операторам $12 млн. Мова про прямі витрати – просто оплата літаків, які в один бік летіли порожніми. Зараз у туроператорів і турагентів перше завдання – вивезти усіх людей з мінімальними втратами. Далі розібратися з тими, хто забронював поїздки «на глибину» (на пізніші періоди) і що з ними робити.

Як нинішня ситуація вплинула на активність купівлі турів на літо чи на осінь? У людей є оптимізм?

Звісно, є люди-оптимісти, які бронюють на ті періоди, про які ви кажете. Але їх кількість смішна. Це не можна назвати бізнесом, такі бронювання просто випадковості.

Президент Української асоціації турагенцій Антон Рудіч

«Швидше за все, перенесуть Олімпіаду. Хто міг це передбачити?»

Чи компенсують туроператори збитки, яких зазнали туристи у зв’язку з неможливістю виїхати на відпочинок?

Усім туристам слід розуміти, що стався форс-мажор. Відповідно до форс-мажорів, оператори звільняються від штрафів, наприклад, за невиконання замовлення. Тобто зараз вони мають право не компенсувати людям тури.

Наприклад, туроператор TUI Ukraine заявляє, що поверне 100% коштiв у разi вимушеного анулювання туру з причини зафiксованої епiдемiї у країнi призначення.

Ось це ключове – у країні призначення. А в Єгипті визначена епідемія? Ні. Наскільки я знаю, до нормалізації ситуації одних фактичних грошей туристи не зможуть отримати. На жаль, це така ситуація, що постраждають усі: туроператори, турагенти і туристи. Це варто зрозуміти туристам, якщо вони думають, що вийдуть із води і це не їхня проблема. На жаль, це проблема абсолютно усіх і проблема не тільки нашої країни.

Чи відомі вам випадки, коли б люди страхували свої тури від їх невиконання? І чи передбачена опція виплати страховок за таких форс-мажорів?

Ні, не передбачена функція виплати. На те вони й форс-мажори. Я не знаю таку страхову, щоб застрахувала від невиконання оператором своїх обов’язків. Тобто якісь завуальовані страховки існують щодо цього. Але слід розуміти, що нинішня ситуація настільки екстраординарна, що вона не передбачена такими страховками. Чемпіонат Європи з футболу не переносився ніколи. Швидше за все, перенесуть Олімпіаду. Хто міг це передбачити?

Нещодавно на засіданні Комітету з туризму Торгово-промислової палати України йшлося про необхідність податкових канікул для туроператорів або хоча б зменшення податкового навантаження. Чи тривають перемовини з владою з цього приводу?

Туризм – це не єдина галузь, яка потрапила в складну ситуацію. Через закриття страждає і ресторанний бізнес. Була інформація, що малий і середній бізнес внаслідок ситуації з коронавірусом отримають якісь пільги. Принаймні вони дуже сподівалися зберегти працівників, не звільняти їх. Але те, що відбулося у зв’язку із ухваленими учора законами (мова про так звані антикоронавірусні закони, підписані президентом 18 березня. – «Главком»), є просто економією для кожної фізичної особи-підприємця 1000 грн на місяць. Усе. Це нічого не вирішує.

Які заходи можуть врятувати туристичну галузь?

Сама галузь достатньо гнучка. Для гравців на ринку важливий час, упродовж якого триватиме стан невизначеності. Якщо це триватиме кілька місяців, то більшість гравців, туроператорів і турагентів залишаться працювати. Тобто вони зможуть прикритися, а потім швидко повернутися, або не закриватися узагалі. Робити зараз нічого, окрім перебронювань і повернень туристів. Інакше кажучи, якщо це триватиме короткий термін, то все буде нормально. Якщо ж, наприклад, літній туристичний сезон буде повністю провальним, тобто його не буде, тоді буде інша ситуація, буде гірше.

Чим держава може вам допомогти?

Варто збиратися і обговорювати ці проблеми. Дуже нестандартна ситуація. Бо закрили небо без консультацій (з туроператорами), не дізнавшись, як можна забезпечити вивезення туристів у встановлені терміни. При цьому не заборонили летіти на курорти. Дуже багатьох туристів вивезли за ці три дні, адже не було заборони. Ось така ще проблема.

«Це класичний форс-мажор, яких дуже мало було досі»

А хіба самі туроператори не мали подбати про те, щоби не відправляти людей у час, коли вже дізналися про закриття кордонів?

Ні, це не провина оператора. Оператор діє згідно із законом. Закону ніякого немає (який би забороняв вилітати з країни громадянам до закриття кордонів. – «Главком»).

Тоді чия провина, що турист зараз не може повернутися, якщо і авіаперевізник, і туроператор, і сам мандрівник знали про прийдешнє закриття кордонів?

От людина, наприклад, заплатила за повернення 20 березня. Але цього дня повертатися неможна. Чи винна у цьому авіакомпанія? Ні. Чи винен туроператор або турагентство? Ні. Чи турист винен? Також ні. Це класичний форс-мажор, яких дуже мало було досі. Ми просто до цього не звикли.

Чи є нині якісь судові позови від людей, які або невчасно повернулися, або переплатили за повернення, або ще не повернулися, але звернулися до Феміди?

Я про них не знаю.

Михайло Глуховський, «Главком»