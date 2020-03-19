У Франції за порушення карантину за день оштрафували майже п'ять тисяч людей
Штраф за вихід на вулицю без поважної причини у Франції становить 135 євро
Французам заборонили виходити на вулицю без поважних причин
Французька поліція у середу, 18 березня, виписала майже п'ять тисяч штрафів за порушення обмежень, запроваджених у країні через поширення коронавірусу.
Про це пише DW.
Як повідомлялось, через пандемію жителям країни дозволили виходити на вулицю тільки з професійних або медичних причин, а також для купівлі товарів першої необхідності і ліків.
Люди мають мати при собі документ, у якому вказана мета виходу з дому.
Як повідомив міністр внутрішніх справ країни Крістоф Кастанер, за порушення цих норм вже були оштрафовані 4 955 осіб.
«Вчора штраф становив 35 євро, а відсьогодні - 135 євро, він може піднятися до 375 євро. Це повинно бути фактором, який стримує людей», - сказав він.
Зазначимо, що на Буковині підприємця оштрафували за порушення правил карантину.
Раніше президент Еммануель Макрон у телевізійному зверненні до нації 16 березня заявив, що Франція запроваджує безпрецедентні заходи для боротьби із коронавірусом, які включають скасування вже призначених виборів, а також транспортну блокаду. Під час промови фразу «ми на війні» Макрон повторив п’ять разів у різному контексті.
До слова, у вівторок, 17 березня, коронавірус був виявлений у останній європейській країні, де не було хворих - в Чорногорії. Також, після першого випадку захворювання в штаті Західна Вірджинія, коронавірус охопив США повністю.