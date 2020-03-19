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    У Франції за порушення карантину за день оштрафували майже п'ять тисяч людей

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    <p>Штраф за вихід на вулицю без поважної причини у Франції становить 135 євро</p> - У Франції за порушення карантину за день оштрафували майже п'ять тисяч людей

    Штраф за вихід на вулицю без поважної причини у Франції становить 135 євро

    Французам заборонили виходити на вулицю без поважних причин

    Французька поліція у середу, 18 березня, виписала майже п'ять тисяч штрафів за порушення обмежень, запроваджених у країні через поширення коронавірусу.

    Про це пише DW.

    Як повідомлялось, через пандемію жителям країни дозволили виходити на вулицю тільки з професійних або медичних причин, а також для купівлі товарів першої необхідності і ліків.

    Люди мають мати при собі документ, у якому вказана мета виходу з дому.

    Як повідомив міністр внутрішніх справ країни Крістоф Кастанер, за порушення цих норм вже були оштрафовані 4 955 осіб.

    «Вчора штраф становив 35 євро, а відсьогодні - 135 євро, він може піднятися до 375 євро. Це повинно бути фактором, який стримує людей», - сказав він.

    Зазначимо, що на Буковині підприємця оштрафували за порушення правил карантину.

    Раніше президент Еммануель Макрон у телевізійному зверненні до нації 16 березня заявив, що Франція запроваджує безпрецедентні заходи для боротьби із коронавірусом, які включають скасування вже призначених виборів, а також транспортну блокаду. Під час промови фразу «ми на війні» Макрон повторив п’ять разів у різному контексті.

    До слова, у вівторок, 17 березня, коронавірус був виявлений у останній європейській країні, де не було хворих - в Чорногорії. Також, після першого випадку захворювання в штаті Західна Вірджинія, коронавірус охопив США повністю.

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