Майже 60 тисяч вступників рекомендовані до зарахування на бюджет – МОН



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Таким вступникам треба буде виконати вимоги до зарахування до 18-ї години 6 серпня

58 тисяч 875 вступників на бакалавра (магістра медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямування) отримали рекомендації на бюджет.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.

«Розподіл місць відбувся 1 серпня за алгоритмом адресного розміщення державного та регіонального замовлення», - заявили в Міністерстві.

Зазначається, що відповідна інформація – хто отримав бюджетні місця – вже вивантажується та поступово відображається в електронних кабінетах вступників.

«Так, в них навпроти однієї з заяв з’являється статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)». Таким вступникам треба буде виконати вимоги до зарахування до 18-ї години 6 серпня. Саме зарахування за державним або регіональним замовленням проводиться до 12-ї години 7 серпня», - повідомили в Міносвіти.

Незабаром інформація про розподіл бюджетних місць також буде оприлюднена на офіційному ресурсі, де відображається хід вступної кампанії.

«Якщо після розподілу бюджетних місць у вступників виникнуть питання щодо його справедливості, вони можуть звернутися насамперед до приймальних комісій або скористатися алгоритмами верифікації, які викладені в Умовах прийому», - зазначили в Міністерстві.

Нагадаємо, раніше Міносвіти назвало ТОП-5 найпопулярніших спеціальностей та вишів за підсумками подання мільйону заяв вступників.