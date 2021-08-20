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    Майже всюди – грози: прогноз погоди на 20 серпня

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    Грози та дощі чергуватимуться з сонцем та теплом - Майже всюди – грози: прогноз погоди на 20 серпня
    Грози та дощі чергуватимуться з сонцем та теплом

    В Україні очікується нестійка погода

    У п’ятницю, 20 серпня, на більшості території України пройдуть короткочасні грозові дощі, подекуди град, температура вдень 23-27°, на півдні та сході повітря прогріється до 26-30°. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

    За даними синоптиків, 20 серпня в Україні мінлива хмарність. У східних, південно-східних, місцями і в західних та Житомирській областях короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.

    Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, у східній частині при грозах місцями град та шквали 15-20 м/с.

    Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°; у південній частині та східних областях вночі 14-19°, вдень 25-30°.

    20 серпня у столиці мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°.

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    Нагадаємо, проблеми із посухою та зміною клімату гостро стоять не лише на півдні, а й у центральній Україні, тому країна потребує зрошення на більш ніж 2 мільйонах гектарів сільськогосподарських земель.

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    Теги: прогноз погоди повітря вітер
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    Майже всюди – грози: прогноз погоди на 20 серпня