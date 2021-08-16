Зміна клімату: посуха вже загрожує центральній Україні

Якщо влада наразі не проведе іригаційну реформу, Україна втратить величезні масиви чорноземів

Проблеми із посухою та зміною клімату гостро стоять не лише на півдні, а й у центральній Україні, тому країна потребує зрошення на більш ніж 2 мільйонах гектарів сільськогосподарських земель. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на міністра Романа Лещенка.

«Проблеми, пов'язані із засухою та зміною температур, вже гостро стоять не лише на півдні, а й у центральному регіоні. Майже половина Черкащини минулого року пережила екстремальну засуху. Люди вперше за роки збирали врожай у дві тонни з гектара кукурудзи, у той час, як ще 5 років тому вони збирали 10-12 тонн врожаю кукурудзи з гектара», – йдеться в повідомленні.

На думку міністра, уряд має провести іригаційну реформу, інакше Україна втрачатиме величезні масиви чорноземів.

«Деградація земель, вітрова, водна ерозія, опустелювання земель – це те, що буде призводити до втрати економічної активності», – зазначив Лещенко.

Також він анонсував створення національного оператора для проведення реформи водогосподарської галузі. Цей орган управлятиме магістральними каналами, насосними станціями і формуватиме кооперативи водокористувачів - малих та середніх фермерів – які зможуть отримувати державну компенсацію вартості зрошувального обладнання.

За його словами, цей оператор буде публічною акціонерною компанією з міжнародними стандартами корпоративного управління. Він зможе залучати проектне фінансування, у тому числі й через інституції США.

Раніше експерти розповіли, яких метаморфоз зазнає клімат в Україні через 50 років. За словами експертів, високотемпературні, сухі повітряні маси будуть надходити з колишніх степів Прикаспію, які перетворюються на пустелі й напівпустелі. Опустелювання повзтиме з південного сходу України на північний захід. Літо буде спекотним та сухим.

Очікується, що фауну України можуть поповнити гадюкові змії, на кшталт гюрзи, сухопутні черепахи, багато видів комах та птахів. Зі ссавців міг би прийти сайгак, а в Чорному морі, майже напевне, оселяться риби з Червоного моря та Атлантики.

Додамо, що проблеми глобальних змін клімату та руйнівних природних катаклізмів все гостріше стоять перед Європою та Україною зокрема. Нещодавно міністр охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський розповів, як українцям варто готуватися до природних катаклізмів та які незворотні процеси загрожують нашій країні.

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