Мендель розповіла про досягнення президента за цей тиждень
«За складними бюрократичними назвами стоять зміни, які роблять Україну сучаснішою», - заявила речниця Зеленського
Президент Володимир Зеленський цього тижня підписав 12 законів, ухвалених Верховною Радою.
Про це 19 жовтня повідомила у Facebook речниця глави держави Юлія Мендель.
«За складними бюрократичними назвами стоять зміни, які роблять Україну сучаснішою, а українців - захищенішими, і вже скоро принесуть Україні інвестиції та економічне зростання», - написала Мендель.
Далі вона зазначила, що спробує роз’яснити кілька з підписаних законів «простою мовою», зупинившись на чотирьох з них:
- Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг», знаний більше як «спліт»,
- Закон «Про внесення змін до Закону «Про державну підтримку кінематографії в Україні»,
- Закон «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель»,
- Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції».
До слова, 18 жовтня Зеленський провів в Офісі президента зустріч з діячами української культури, науки та спорту.
Олександр Ройтбурд, якого місцеві депутати нещодавно звільнили з посади директора Одеського художнього музею, поспілкувався із Зеленським.