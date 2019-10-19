Мендель розповіла про досягнення президента за цей тиждень



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«За складними бюрократичними назвами стоять зміни, які роблять Україну сучаснішою», - заявила речниця Зеленського

Президент Володимир Зеленський цього тижня підписав 12 законів, ухвалених Верховною Радою.

Про це 19 жовтня повідомила у Facebook речниця глави держави Юлія Мендель.

«За складними бюрократичними назвами стоять зміни, які роблять Україну сучаснішою, а українців - захищенішими, і вже скоро принесуть Україні інвестиції та економічне зростання», - написала Мендель.

Далі вона зазначила, що спробує роз’яснити кілька з підписаних законів «простою мовою», зупинившись на чотирьох з них:

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг», знаний більше як «спліт»,

Закон «Про внесення змін до Закону «Про державну підтримку кінематографії в Україні»,

Закон «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель»,

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції».

До слова, 18 жовтня Зеленський провів в Офісі президента зустріч з діячами української культури, науки та спорту.

Олександр Ройтбурд, якого місцеві депутати нещодавно звільнили з посади директора Одеського художнього музею, поспілкувався із Зеленським.