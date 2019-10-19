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    Мендель розповіла про досягнення президента за цей тиждень

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    Мендель розповіла про досягнення президента за цей тиждень

    «За складними бюрократичними назвами стоять зміни, які роблять Україну сучаснішою», - заявила речниця Зеленського

    Президент Володимир Зеленський цього тижня підписав 12 законів, ухвалених Верховною Радою.

    Про це 19 жовтня повідомила у Facebook речниця глави держави Юлія Мендель.

    «За складними бюрократичними назвами стоять зміни, які роблять Україну сучаснішою, а українців - захищенішими, і вже скоро принесуть Україні інвестиції та економічне зростання», - написала Мендель.

    Далі вона зазначила, що спробує роз’яснити кілька з підписаних законів «простою мовою», зупинившись на чотирьох з них:

    • Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг», знаний більше як «спліт»,
    • Закон «Про внесення змін до Закону «Про державну підтримку кінематографії в Україні»,
    • Закон «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель»,
    • Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції».

    До слова, 18 жовтня Зеленський провів в Офісі президента зустріч з діячами української культури, науки та спорту.

    Олександр Ройтбурд, якого місцеві депутати нещодавно звільнили з посади директора Одеського художнього музею, поспілкувався із Зеленським.

    Верховна Рада депутат закон Володимир Зеленський президент Юлія Мендель Офіс президента
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