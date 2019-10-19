Ройтбурд у модних шкарпетках посидів поруч із Зеленським прямо на сцені (фото)



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Ройтбурд повідомив, що розмовляв із Зеленським на ті ж теми, що раніше із п’ятим президентом Петром Порошенком Фото: Facebook Олександра Ройтбурда

Зеленський в Офісі президента провів зустріч з діячами української культури, науки та спорту

Олександр Ройтбурд, якого місцеві депутати нещодавно звільнили з посади директора Одеського художнього музею, поспілкувався із президентом Володимиром Зеленським на зустрічі з діячами української культури, науки та спорту, яка 18 жовтня відбулася в Офісі президента.

Про це він написав у Facebook, опублікувавши фото, на якому Зеленський і Ройтбурд сидять поруч прямо на сцені, а не на кріслах.

«Питання до всіх, хто записав мене в зе-боти. Кого з, наприклад, російських художників ви можете уявити собі на подібному фото з, наприклад, пардон, Путіним?» - зауважив Ройтбурд у соцмережі.

Художник підкреслив, що він радий, що він – «вільний громадянин вільної країни».

Ройтбурд повідомив, що розмовляв із Зеленським на ті ж теми, що раніше із п’ятим президентом Петром Порошенком.

«Про те, що образотворче мистецтво найбільш непомічене державою, а музеї взагалі занедбанi, хоча саме музей повинен бути візитною карткою держави. Про те, що такі представницькі зустрічі це добре, але продуктивніші були б точкові компактні робочі групи по кожному з напрямків. Будь то кіно, театри, музеї чи художня гімнастика. Про те, що радянська бюрократична система культурного менеджменту більше не працює і потрібно створювати нову з нуля. Про те, що потрібно стимулювати меценатство, дати можливість територіальним громадам фінансувати культурні установи будь-якої форми власності та підпорядкування і про необхідність розробляти механізми державно-приватного партнерства. Про необхідність автономії установ культури», - перерахував теми його розмови із Зеленським Ройтбурд.

«Реакція президента і міністра (Бородянського. – Ред.) була конструктивною. Хотілося б, щоб все у всіх вийшло», - додав художник.

Нагадаємо, 4 вересня Одеська обласна рада вирішила розірвати достроково контракт із Ройтбурдом. За його звільнення проголосував 51 депутат.

Художник оскаржує рішення облради в Приморському районному суді Одеси.

У Міністерстві культури, молоді та спорту заявили, що Ройтбурда звільнили з посади директора Одеського художнього музею без належних на те підстав.

Ройтбурда призначили директором Одеського художнього музею у березні 2018 року. З ним був підписаний контракт на п’ять років.

Ройтбурд – відомий український художник, у 2014 році підтримав Євромайдан в Одесі.

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