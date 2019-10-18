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    Політика

    Зеленський призначив двох державних уповноважених Антимонопольного комітету

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    Зеленський призначив двох державних уповноважених Антимонопольного комітету

    Президент зробив державними уповноваженими Сергія Тищика і Дарину Чередниченко

    Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення двох державних уповноважених Антимонопольного комітету України.

    Як повідомляється на сайті Офісу президента, відповідні укази були оприлюднені 17 жовтня.

    Президент зробив державними уповноваженими Сергія Тищика і Дарину Чередніченко. Окрім цього, Чередніченко також призначена заступником глави АМКУ.

    Дарина Чередніченко раніше працювала начальником управління економічного аналізу АМКУ.

    До слова, аеропорти України просять АМКУ скасувати указ про встановлення ставки за послуги як дискримінаційний.

    президент послуги
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