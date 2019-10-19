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    Політика

    Зеленський затвердив структуру апарату РНБО

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    Президент України Володимир Зеленський&nbsp; - Зеленський затвердив структуру апарату РНБО
    Президент України Володимир Зеленський 

    Президент доручив секретарю РНБО забезпечити приведення штатного розпису Апарату РНБО у відповідність з указом

    Президент України Володимир Зеленський затвердив структуру апарату Ради національної безпеки та оборони України.

    Про це повідомляється в указі №764/2019 на сайті глави держави

    Президент постановив затвердити наступну структуру апарату РНБО:

    • Секретар;
    • перші заступники секретаря;
    • заступники секретаря;
    • керівник Апарату;
    • перший заступник керівника Апарату;
    • заступники керівника Апарату;
    • Служба секретаря;
    • Служба з питань зовнішньої безпеки;
    • Служба з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки;
    • Служба з питань державної та громадської безпеки;
    • Служба з питань воєнної безпеки;
    • Служба з питань мобілізації та територіальної оборони;
    • Служба з питань військово-технічного співробітництва та оборонно промислового комплексу;
    • Служба забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки;
    • Служба з питань економічної безпеки;
    • Служба з питань соціальної та гуманітарної безпеки;
    • Служба з питань безпеки критичної інфраструктури;
    • Служба з питань зовнішньополітичної безпеки і міжнародного співробітництва;
    • Служба з питань фінансового забезпечення виконання заходів у сфері національної безпеки і оборони;
    • Служба Головного ситуаційного центру;
    • Служба організаційного забезпечення;
    • Служба з питань стратегічного планування та аналізу;
    • Служба забезпечення доступу до публічної інформації та зв'язків із засобами масової інформації;
    • Служба з правових питань;
    • фінансова служба;
    • Служба управління персоналом;
    • Служба режимно-секретної роботи;
    • Служба координаційної та адміністративної роботи

    Крім того, Зеленський доручив секретарю РНБО забезпечити приведення штатного розпису Апарату РНБО у відповідність з указом.

    Нагадаємо, декілька днів тому президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони України.

    РНБО кадрові зміни політика Володимир Зеленський Україна президент
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