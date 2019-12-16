«Мені боятися нічого». Хірург Кузменко, звинувачена у вбивстві Шеремета, звернулась до громадськості



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Оприлюднено заяву Юлії Кузьменко щодо співпраці зі слідством

«Після доведення моєї непричетності, я розтопчу репутацію кожного експерта, поліцейського, прокурора і судді»

Юлія Кузьменко, яку слідство підозрює у вбивстві Павла Шеремета, через адвоката Влада Добоша оприлюднила заяву щодо співпраці зі слідством. Про це захисник Кузьменко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Я готова до повної співпраці та взаємодії зі слідством. Я готова до допитів, будь-яких експертиз і слідчих дій. Я з гідністю винесу ці приниження», — написав Добош слова Кузьменко, які вона просила донести до всіх.

«Коли буде встановлена моя непричетність, за мої приниження відповість перед законом і мораллю кожен, хто підписав брехливі експертизи, хто підписав брехливі звинувачення, хто виніс завідомо незаконні рішення. Я також публічно розтопчу репутацію кожного експерта, поліцейського, прокурора і судді, які причетні до цієї справи», — цитує слова Кузьменко Добош.

За словами підозрюваної, їй нічого боятися, тому що вона не скоювала цього страшного злочину.

«Я знаю, що правда за мною… Спасибі всім за підтримку», — написав адвокат слова Кузьменко.

Раніше захисник оприлюднив скріни з меседжера Facebook Юлії, де вона листувалася зі своєю подругою 19 липня 2016 року, напередодні вбивства Павла Шеремета. У свою чергу, під час нещодавнього брифінгу глави МВС Арсена Авакова, представники слідства заявили, що телефон Кузьменко не був активним у цей період.

«Все це обов’язково буде доводитися. Буде показано, де була, будуть проведені всі необхідні експертизи. Показано геолокації і білінг телефонів, люди з якими була і так далі», — пообіцяв адвокат.

Сьогодні адвокат Юлії Кузьменко Владислав Добош заявив, що у нього не приймають клопотання про ознайомлення з матеріалами справи через відсутність слідчого, який підписав підозру.