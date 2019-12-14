Прокурор у суді пояснив, як Кузьменко підірвала автомобіль Шеремета



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За версією слідства, після вибуху Кузьменко перевдягнулася і покинула місце злочину

Кузьменко, дочекавшись, поки автомобіль Шеремета від'їде на безпечну відстань від неї, дистанційно вчинила вибух, заявив прокурор

Слідство вважає, що вибуховий пристрій під автомобілем журналіста Павла Шеремета підірвала лікар і волонтерка Юлія Кузьменко.

Про це заявив прокурор у ході судового засідання у Печерському райсуді столиці під час обрання запобіжного заходу іншому фігуранту справи Андрію Антоненку.

Прокурор зазначив, що Антоненко та Кузьменко прибули до будинку Шеремета о 22-й годині напередодні вбивства. Кузьменко підійшла до автомобіля і прикріпила до нього вибуховий пристрій. Після цього обидва залишили місце.

«З метою доведення злочинного умислу до кінця Кузьменко, діючи в складі організованої групи, прихопила з собою рюкзак і помістила туди спортивний костюм. 20.07.2016 приблизно о 7-й годині прибула на вулицю Івана Франка, перевдягнулася у спортивний одяг. Після цього о 7:21 підійшла до будинку номер 12, у якому проживав Шеремет, з метою спостереження за транспортним засобом та здійснення його вибуху. Побачивши, що Шеремет вийшов з будинку та сів до автомобіля, повернулася до занедбаного будинку, звідки спостерігала за рухом автомобіля. В цей час Шеремет розпочав рух у напрямку вулиці Хмельницького. Кузьменко, дочекавшись, поки автомобіль від'їде на безпечну відстань від неї, дистанційно вчинила вибух вибухового пристрою та самого автомобіля. Після вибуху Кузьменко перевдягнулася у попередній одяг і покинула місце злочину», - заявив прокурор.

Нагадаємо, у п'ятницю ввечері суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Нагадаємо, що 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

Як відомо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.