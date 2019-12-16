Адвокат лікарки Кузьменко заявив, що МВС відмовляється приймати клопотання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Адвокат Юлії Кузьменко, яку підозрюють у мінуванні авто Павла Шеремета, Владислав Добош

Адвокату заявили, що старшого слідчого, який підписав підозру Кузьменко, на місці немає і тиждень не буде

Адвокат Юлії Кузьменко, яку підозрюють у мінуванні авто Павла Шеремета, Владислав Добош заявляє, що у нього не приймають клопотання про ознайомлення з матеріалами справи через відсутність слідчого, який підписав підозру.

Про це Добош написав у Facebook.

«Виявляється старшого слідчого Бирко Василя Анатолійовича, який підписав підозру, на місці немає і тиждень не буде. Запропонував мені здати клопотання через канцелярію. Ні-ні не прокатить! Особисто слідчому під розпис хочу! В групі є ще вагон слідчих! Визначають кого до мене прислати. Подивлюсь як швидко дадуть матеріали на ознайомлення», - написав адвокат.

Він також зазначив, що «в такій резонансній справі «приходьте завтра» чи потім не прокатить».

Перед цим зранку Добош розмістив на своїй сторінці повідомлення, що спішить до 8-ї години встигнути на на Богомольця, 10 (це адреса МВС - ред.) подати клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

До слова, адвокат Юлії Кузьменко напередодні спростував дві тези слідства щодо причетності його підзахисної до злочину. Так, за словами Влада Добоша, Кузьменко познайомилася з іншою фігуранткою справи Яною Дугарь лише півтора-два місяці тому, а з підозрюваним Андрієм Антоненком – у 2016 році. Також Антоненко стверджує, що взагалі не знайомий з Дугарь. Натомість у тексті підозри стверджується, що «Антоненко А.С. підшукав та залучив мешканку Києва Кузьменко Юлію та військовослужбовця за контрактом Дугарь Яну».

Таким чином адвокат вказує на те, що усі фігуранти справи начебто не були знайомі на момент скоєння вбивства журналіста.

Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.

У п'ятницю ввечері суд також заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Прокурор у суді пояснив, як Кузьменко ніби-то підірвала автомобіль Шеремета.

Нагадаємо, що 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

Як відомо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.