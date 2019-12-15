Вбивство Шеремета: адвокат лікарки Кузьменко спростовує версію слідства



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За версією правоохоронців, вибухівку під авто Павла Шеремета закладала Юлія Кузьменко

За словами адвоката, фігуранти справи Шеремета не було між собою знайомі на момент скоєння злочину

Адвокат Юлії Кузьменко – підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета – спростував дві тези слідства щодо причетності його підзахисної до злочину.

Так, за словами Влада Добоша, Кузьменко познайомилася з іншою фігуранткою справи Яною Дугарь лише півтора-два місяці тому, а з підозрюваним Андрієм Антоненком – у 2016 році. Також Антоненко стверджує, що взагалі не знайомий з Дугарь.

Натомість у тексті підозри стверджується, що «Антоненко А.С. підшукав та залучив мешканку Києва Кузьменко Юлію та військовослужбовця за контрактом Дугарь Яну».

Таким чином адвокат вказує на те, що усі фігуранти справи начебто не були знайомі на момент скоєння вбивства журналіста.

«Так хто кого підшуковував?», - додав Добош.

Також адвокат оприлюднив скріншоти з меседжера Юлі Кузьменко, де вона переписується зі своєю подругою з 20:37 до 20:50 19 липня 2016 року.

Хоча на пресконференції у МВС стверджували, що телефон Кузьменко 19.07.2016 року з 19 години був неактивним, «що для неї не характерно».

Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.

У п'ятницю ввечері суд також заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Прокурор у суді пояснив, як Кузьменко підірвала автомобіль Шеремета.

Нагадаємо, що 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

Як відомо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.