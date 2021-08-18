Мер Івано-Франківська обіцяє найшвидшим підлеглим премії – бігатимуть навколо озера

Фестиваль активного дозвілля розпочнеться 21 серпня о 10 годині на міському озері

Працівники мерії Івано-Франківська до Дня Незалежності бігатимуть навколо міського озера. Мер міста Руслан Марцінків пообіцяв десятьом найшвидшим премії. Про це йшлося під час оперативної наради міського голови.

Відомо, що у місті найближчими днями відбуватимуться патріотичні і спортивні заходи. Зокрема, у центрі буде пробіг у вишиванках, а на міському озері пробіг, до якого планують долучитися працівники франківської мерії.

«Ми там пробіжку готові зробити. Беріть список наших, всі начальники департаментів, управлінь, заступники беруть форму, кеди і біжимо три кілометри навколо озера. Готуйтеся. Будемо здавати норматив, а перших десять отримають премію», – каже мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Фестиваль активного дозвілля розпочнеться 21 серпня о 10 годині на міському озері.

Міський пробіг у вишиванках почнеться 24 серпня о 9:30 годині. Буде перекрито низку вулиць:

З нагоди 30-річчя Незалежності України відбудеться безліч заходів в Івано-Франківську та селах Івано-Франківської тергромади.

У місті заплановано проведення 22 заходів, ще 30 заходів проведуть у селах, 28 заходів бібліотечник, та ще 27 проведуть на фестивалі ЛРЗ фест.

«З 20 числа на площі Ринок вставновлять інсталяцію «Ангели», 19 числа почнемо її монтувати. 22 серпня у міському парку імені Тараса Шевченка відбудеться програма «Острів дитинства», тоді ж буде концентр та майстер класи гри на музичних інструментах, виступатимуть кращі колективи нашого міста, також будуть гості з Волновахи. 22 серпня о 17:30 там влаштують кінотеатр просто неба і транслюватимуть українські фільми. 23 серпня на Вічевому майдані о 9 ранку урочисто піднімуть прапор України, опісля буде флешмоб і розгорнуть найбільший прапор», – розповідає директор департаменту культури Івано-Франківської міської ради Любомир Никорак.

Ще 23 серпня о 19 годині, у фортечній галереї Бастіон відбудеться концерт класичної музики.

24 серпня на Вічевому майдані буде фотозона «Українські рушники», того ж дня о 12 годині на Незалежності відбудеться акція «Музичний балкон».

Також нагадаємо, що мер Франківська пообіцяв давати премію вчителям за щеплення від Covid-19.



