Івано-Франківськ сформує загін добровольців на випадок вторгнення Росії

Якщо на сході країни буде серйозне загострення, добровольці разом відправляться на захист України

Міський голова Івано-Франківська доручив Муніципальній інспекції сформувати загін добровольців

В Івано-Франківську формують загін добровольців через загострення на Донбасі, який задіють у разі вторгнення Російської Федерації.

Про це в четвер, 15 квітня, повідомив у Facebook мер міста Руслан Марцінків.

Він вже доручив Муніципальній інспекції сформувати загін добровольців.

«(Вони, – ред.) у разі повномасштабного вторгнення зможуть відправитися захищати нашу землю на східному кордоні. Тому що ми всі розуміємо, що загострення буде. Треба бути готовими. Якщо з Івано-Франківська йтимуть на схід добровольці, то краще, аби вони служили разом», – зазначив Марцінків.

За його словами, на сьогодні в Муніципальній інспекції міста працюють 36 учасників бойових дій.

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