За пійманого - 10 тис. У Франківську оголошують війну наркорекламі

В Івано-Франківську виплатять 10 тисяч гривень тому, хто упіймає бодай одного з тих, хто лишає на стінах оголошення з продажу наркотиків

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків оголосив нагороду в розмірі 10 тисяч гривень за затримання правопорушника, який лишатиме написи на стінах з рекламою наркотиків. З такою пропозицією він виступив 22 червня.

«Хто зловить зловмисника – даємо 10 000 гривень премії. Муніципали, поліція, байдуже», - пообіцяв на фейсбуці франківський мер.

Марцінків вважає, що треба зловити хоча б одного і «показово покарати», адже особи в стані наркотичного сп'яніння коять страхітливі злочини.

«А потім дивуємося чого водій під кайфом збиває дитину. Тому треба ловити, фотографувати, і карати», - підсумував Руслан Марцінків.

11 червня під час патрулювання у Шевченківському районі міста Києва сили МВС України виявили особу з р екордною наркозакладкою.