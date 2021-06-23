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    За пійманого - 10 тис. У Франківську оголошують війну наркорекламі

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    &laquo;Хто зловить зловмисника &ndash; даємо 10 000 гривень премії&raquo; - За пійманого - 10 тис. У Франківську оголошують війну наркорекламі
    «Хто зловить зловмисника – даємо 10 000 гривень премії»
    фото: rk-ukraina.com

    В Івано-Франківську виплатять 10 тисяч гривень тому, хто упіймає бодай одного з тих, хто лишає на стінах оголошення з продажу наркотиків

    Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків оголосив нагороду в розмірі 10 тисяч гривень за затримання правопорушника, який лишатиме написи на стінах з рекламою наркотиків. З такою пропозицією він виступив 22 червня.

    «Хто зловить зловмисника – даємо 10 000 гривень премії. Муніципали, поліція, байдуже», - пообіцяв на фейсбуці франківський мер.

    Марцінків вважає, що треба зловити хоча б одного і «показово покарати», адже особи в стані наркотичного сп'яніння коять страхітливі злочини.

    «А потім дивуємося чого водій під кайфом збиває дитину. Тому треба ловити, фотографувати, і карати», - підсумував Руслан Марцінків.
    11 червня під час патрулювання у Шевченківському районі міста Києва сили МВС України виявили особу з рекордною наркозакладкою.

    Теги: мер Іван Іванов наркотики премія Руслан Марцінків
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    За пійманого - 10 тис. У Франківську оголошують війну наркорекламі