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    Мер Києва відкрив сквер з фонтаном на Оболоні

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    Віталій Кличко разом з мешканцями оцінили новий фонтан&nbsp; - Мер Києва відкрив сквер з фонтаном на Оболоні
    Віталій Кличко разом з мешканцями оцінили новий фонтан 

    Місцеві мешканці задоволені та вже йдуть сюди відпочивати з дітьми, – зазначив мер Києва

    Мер Києва Віталій Кличко відкрив сквер з фонтаном на Оболоні. Про це Кличко повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook та опублікував коротке відео.

    «Відкрили після реконструкції сквер на Оболонській площі, 6 – поруч з метро «Оболонь». До цього площа була захаращена МАФами. Ми їх прибрали. Відновили фонтан, який був закритий «архітектурними спорудами». Тепер водограй є родзинкою нового скверу. А ввечері радуватиме оболонців світло-музичними композиціями», – написав Кличко.

    У сквері встановили сучасні лави, урни, здійснили озеленення, облаштували доріжки з ФЕМ, замінили старе освітлення на сучасне. Також облаштували полив газонів та встановили систему відеоспостереження.

    Наступного року зробимо для оболонців іще один цікавий об'єкт.

    «Розпочнемо будівництво пішохідного містка з Оболонської набережної на острів Оболонський. Здійснимо також благоустрій на острові. Щоб у киян було більше чудових місць для відпочинку. Разом з киянами і для киян робимо наше місто гарнішим і комфортнішим!» – підкреслив Віталій Кличко.

    Нагадаємо, що у Софії Київській з’явився незвичайний фонтан.

    Віталій Кличко метро будівництво мер благоустрій фонтан Facebook місто
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