Мер Києва відкрив сквер з фонтаном на Оболоні



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Віталій Кличко разом з мешканцями оцінили новий фонтан

Місцеві мешканці задоволені та вже йдуть сюди відпочивати з дітьми, – зазначив мер Києва

Мер Києва Віталій Кличко відкрив сквер з фонтаном на Оболоні. Про це Кличко повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook та опублікував коротке відео.

«Відкрили після реконструкції сквер на Оболонській площі, 6 – поруч з метро «Оболонь». До цього площа була захаращена МАФами. Ми їх прибрали. Відновили фонтан, який був закритий «архітектурними спорудами». Тепер водограй є родзинкою нового скверу. А ввечері радуватиме оболонців світло-музичними композиціями», – написав Кличко.

У сквері встановили сучасні лави, урни, здійснили озеленення, облаштували доріжки з ФЕМ, замінили старе освітлення на сучасне. Також облаштували полив газонів та встановили систему відеоспостереження.

Наступного року зробимо для оболонців іще один цікавий об'єкт.

«Розпочнемо будівництво пішохідного містка з Оболонської набережної на острів Оболонський. Здійснимо також благоустрій на острові. Щоб у киян було більше чудових місць для відпочинку. Разом з киянами і для киян робимо наше місто гарнішим і комфортнішим!» – підкреслив Віталій Кличко.

Нагадаємо, що у Софії Київській з’явився незвичайний фонтан.