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    У столиці запрацював новий світло-музичний фонтан (фото)

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    У столиці запрацював новий світло-музичний фонтан (фото)
    Фото Facebook Віталія Кличко

    «Сухий» музичний фонтан запрацював у Сирецькому парку

    Мер Києва Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook відео нового водограю в Сирецькому парку. Наразі в парку тестують новий фонтан.

    «Друзі! Ми робимо все, щоб киянам і гостям столиці було цікаво і приємно відпочивати в наших міських парках. Два роки тому ми капітально відремонтували першу чергу парку «Сирецький». І сьогодні оновлюємо другу чергу. Будуть у парку і новий фонтан, і сучасна сцена та танцювальний майданчик. Зараз, зокрема, тестуємо світло-музичний пішохідний інтерактивний фонтан», – зазначив Кличко у дописі до відео.

    За словами мера Києва, це – «сухий» фонтан. Тому що його чаша знаходиться під фонтаном. Коли водограй не працює – поверхня залишається сухою.

    Оскільки «Сирецький» парк – місце сімейного відпочинку, де для дітей створили чимало цікавих локацій, фонтан теж стане сюрпризом для дітей. – Струмені води «танцюватимуть» в такт дитячим пісням та підсвічуватимуться.

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    У столиці запрацював новий світло-музичний фонтан (фото)
    У столиці запрацював новий світло-музичний фонтан (фото)
    У столиці запрацював новий світло-музичний фонтан (фото)
    У столиці запрацював новий світло-музичний фонтан (фото)
    У столиці запрацював новий світло-музичний фонтан (фото)
    У столиці запрацював новий світло-музичний фонтан (фото)
    У столиці запрацював новий світло-музичний фонтан (фото)
    У столиці запрацював новий світло-музичний фонтан (фото)
    У столиці запрацював новий світло-музичний фонтан (фото)
    У столиці запрацював новий світло-музичний фонтан (фото)
    У столиці запрацював новий світло-музичний фонтан (фото)
    Фото Facebook Віталія Кличко

    «Фонтан – інтерактивний. І, натискаючи спеціальні сенсорні кнопки, дітлахи зможуть змінити висоту струменів чи, наприклад, їх колір. Також водограй безпечний для ігор дітей і в ньому можна буде бавитися навіть під час світло-музичних шоу», – повідомив Віталій Кличко.

    Нагадаємо, 18 червня біля Київського Палацу дітей та юнацтва запрацював мозаїчний комплекс фонтанів «Зорі та сузір’я«, що створений художниками Володимиром Мельниченком та Адою Рибачук і є пам’яткою модернізму.

    Як повідомлялося, мер столиці показав новий фонтан у парку Партизанської слави.

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    Віталій Кличко Київ мер фонтан парк
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