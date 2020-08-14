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    Новини

    У Софії Київській з’явився незвичайний фонтан (фото)

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    Фонтан&nbsp;&laquo;Цхра Цкаро/Дев&rsquo;ять джерел&raquo;&nbsp; - У Софії Київській з’явився незвичайний фонтан (фото)
    Фонтан «Цхра Цкаро/Дев’ять джерел» 
    Фото: Великий Київ

    У фонтані квадратної формі розміщені дев’ять червоних об’єктів

    На території Софії Київської в рамках бієнале «Скульптура просто неба» кияни мали можливість помилуватися фонтаном «Дев’ять джерел».

    Автори проєкту «Цхра Цкаро/Дев’ять джерел» – Д. Шарашидзе та Г. Міміношвілі. Про це повідомляє «Великий Київ».

    Фонтан має квадратну форму, всередині знаходяться дев’ять червоних об’єктів, що нагадують формою перев’язані мішечки.

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    У Софії Київській з’явився незвичайний фонтан (фото)
    У Софії Київській з’явився незвичайний фонтан (фото)
    У Софії Київській з’явився незвичайний фонтан (фото)
    Фото: Великий Київ

    Як повідомлялося, у червні цього року у парку Партизанської слави почав працювати новий світловий пішохідний фонтан.

    12 серпня фонтан у парку Партизанської слави був внесений до Національного реєстру рекордів України, як найвищий світловий пішохідний фонтан.

    Київ фонтан мистецтво кияни
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