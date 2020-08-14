У Софії Київській з’явився незвичайний фонтан (фото)



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Фонтан «Цхра Цкаро/Дев’ять джерел» Фото: Великий Київ

У фонтані квадратної формі розміщені дев’ять червоних об’єктів

На території Софії Київської в рамках бієнале «Скульптура просто неба» кияни мали можливість помилуватися фонтаном «Дев’ять джерел».

Автори проєкту «Цхра Цкаро/Дев’ять джерел» – Д. Шарашидзе та Г. Міміношвілі. Про це повідомляє «Великий Київ».

Фонтан має квадратну форму, всередині знаходяться дев’ять червоних об’єктів, що нагадують формою перев’язані мішечки.

Як повідомлялося, у червні цього року у парку Партизанської слави почав працювати новий світловий пішохідний фонтан.

12 серпня фонтан у парку Партизанської слави був внесений до Національного реєстру рекордів України, як найвищий світловий пішохідний фонтан.