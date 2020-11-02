Мера Маріуполя переобрали на другий термін

Вадим Бойченко у 2015 році був обраний маріупольським міським головою як безпартійний самовисуванець

Вадим Бойченко отримав 64,57% голосів виборців

Чинного міського голову Маріуполя Вадима Бойченка переобрали на другий термін.

Про це з посиланням на Маріупольську міську територіальну виборчу комісію повідомляє UA: Donbass.

«Бойченко отримав 64,57% голосів виборців», – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що на посаду міського голови Маріуполя, крім Бойченка, претендували ще чотири кандидати.

Володимир Клименко від партії «ОПЗЖ» отримав 25, 84% голосів виборців, самовисуванка Лідія Муглі – 4,72%, кандидат від партії «За майбутнє» Юлія Башкірова – 1,68% та висуванець від партії «Наш край» Михайло Клюєв – 0,99% голосів.

До відома, Вадим Бойченко народився 5 червня 1977 року у місті Маріуполь. У 2015 році він був обраний маріупольським міським головою як безпартійний самовисуванець.

У 2019 році – балотувався до Верховної Ради від партії «Опозиційний Блок» п'ятим номером у списку як безпартійний.

У травні 2020 року в Україні з’явилася політична партія «Блок Вадима Бойченка», зареєстрована у Маріуполі.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.

Як повідомлялося 22 жовтня, міський голова Маріуполя захворів на коронавірус.