  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Мера Маріуполя переобрали на другий термін

    • Розсилка
    Вадим Бойченко у&nbsp;2015 році був &nbsp;обраний маріупольським міським головою як безпартійний самовисуванець - Мера Маріуполя переобрали на другий термін
    Вадим Бойченко у 2015 році був  обраний маріупольським міським головою як безпартійний самовисуванець

    Вадим Бойченко отримав 64,57% голосів виборців

    Чинного міського голову Маріуполя Вадима Бойченка переобрали на другий термін.

    Про це з посиланням на Маріупольську міську територіальну виборчу комісію повідомляє UA: Donbass

    «Бойченко отримав 64,57% голосів виборців», – йдеться у повідомленні.

    Відзначається, що на посаду міського голови Маріуполя, крім Бойченка, претендували ще чотири кандидати.

    Володимир Клименко від партії «ОПЗЖ» отримав 25, 84% голосів виборців, самовисуванка Лідія Муглі – 4,72%, кандидат від партії «За майбутнє» Юлія Башкірова – 1,68% та висуванець від партії «Наш край» Михайло Клюєв – 0,99% голосів.

    До відома, Вадим Бойченко народився 5 червня 1977 року у місті Маріуполь. У 2015 році він був  обраний маріупольським міським головою як безпартійний самовисуванець.

    У 2019 році – балотувався до Верховної Ради від партії «Опозиційний Блок» п'ятим номером у списку як безпартійний.

    У травні 2020 року в Україні з’явилася політична партія «Блок Вадима Бойченка», зареєстрована у Маріуполі.  

    Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.

    Як повідомлялося 22 жовтня, міський голова Маріуполя захворів на коронавірус.

    Читайте також:

      Маріуполь вибори партії мер
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      Читайте також:
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies