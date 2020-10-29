Кого обрав прифронтовий Маріуполь? Став відомий новий склад міськради
До міськради проходять «Блок Вадима Бойченка», ОПЗЖ, «Партія Шарія», партія «Сила людей» та партія «Слуга народа»
До Маріупольської міської ради проходять п'ять партій. Такі попередні дані протоколів районних виборчих комісій.
Зазначається, що потрібну кількість голосів набирають «Блок Вадима Бойченка», ОПЗЖ, «Партія Шарія», партія «Сила людей» та партія «Слуга народа».
До міської ради проходять:
Блок Вадима Бойченка – 37,07%, ОПЗЖ-34%, Партія Шарія-7,9%, партія «Сила людей» - 6,2%, партія «Слуга народа» - 5,1%.
Інші партії набрали:
- «За майбутнє – 3,92%,
- «Європейська солідарність» - 3,44%,
- Батьківщина – 0,78%,
- Наш край – 0,71%,
- Удар – 0,21%.
За місця до Маріупольської міської ради змагалися 10 партій.
Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.
Зазначимо, офіційні результати очікуються не раніше 29 жовтня.
Нагадаємо, що «Євросолідарність» отримала понад 100 посад голів ОТГ і буде представлена в радах усіх рівнів.