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    Здоров'я

    Міський голова Маріуполя захворів на коронавірус

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    Міський голова Маріуполя захворів на коронавірус - Міський голова Маріуполя захворів на коронавірус
    Міський голова Маріуполя захворів на коронавірус

    Вадим Бойченко пішов на самоізоляцію в зв’язку з позитивним результатом тесту на Covid-19

    Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко перебуває на самоізоляції, адже заразився Covid-19.

    Про це повідомляє міськрада.

    22 жовтня, міський голова Маріуполя Вадим Бойченко пішов на самоізоляцію в зв’язку з позитивним результатом тесту на Covid-19.

    Він зауважив, що коронавірус протікає у безсимптомній формі.

    «Відчуваю себе добре, жодних симптомів немає. Але для дотримання всіх запобіжних заходів пішов на самоізоляцію. Проводжу робочі наради онлайн», – сказав він.

    Заступники міського голови, які контактували з мером здали тести. На даний момент негативні результати вже отримали Михайло Когут, який займається питаннями житлово-комунального сектора, Ксенія Сухова, у сфері відповідальності якої система охорони здоров'я міста та Аркадій Мєшков, який забезпечує взаємодію з правоохоронним блоком.

    Маріуполь міськрада коронавірус
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