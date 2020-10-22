Міський голова Маріуполя захворів на коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міський голова Маріуполя захворів на коронавірус

Вадим Бойченко пішов на самоізоляцію в зв’язку з позитивним результатом тесту на Covid-19

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко перебуває на самоізоляції, адже заразився Covid-19.

Про це повідомляє міськрада.

22 жовтня, міський голова Маріуполя Вадим Бойченко пішов на самоізоляцію в зв’язку з позитивним результатом тесту на Covid-19.

Він зауважив, що коронавірус протікає у безсимптомній формі.

«Відчуваю себе добре, жодних симптомів немає. Але для дотримання всіх запобіжних заходів пішов на самоізоляцію. Проводжу робочі наради онлайн», – сказав він.

Заступники міського голови, які контактували з мером здали тести. На даний момент негативні результати вже отримали Михайло Когут, який займається питаннями житлово-комунального сектора, Ксенія Сухова, у сфері відповідальності якої система охорони здоров'я міста та Аркадій Мєшков, який забезпечує взаємодію з правоохоронним блоком.