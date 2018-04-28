Меркель і Трамп обговорили ситуацію на Донбасі

Меркель обговорила з Трампом військовий конфлікт в Україні та війну в Сирії

Німеччина зацікавлена в хороших відносинах з Росією, однак разом з США буде продовжувати захищати демократичні цінності, які РФ ігнорує, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель у ході спільної прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом, яку транслює «Голос Америки» на своєму YouTube-каналі. Меркель розповіла, що в ході



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Меркель обговорила з Трампом військовий конфлікт в Україні та війну в Сирії

Німеччина зацікавлена в хороших відносинах з Росією, однак разом з США буде продовжувати захищати демократичні цінності, які РФ ігнорує, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель у ході спільної прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом, яку транслює «Голос Америки» на своєму YouTube-каналі.

Меркель розповіла, що в ході переговорів обговорила з Трампом військовий конфлікт в Україні та війну в Сирії.

«Ми обговорили Україну. Ми тісно співпрацюємо там проти незаконної діяльності РФ, і я дуже задоволена нашою співпрацею. Ми зацікавлені в добрих відносинах з РФ, але ми повинні продовжувати захищати демократичні цінності», – наголосила канцлер Німеччини.

Як повідомлялося, 6 квітня США ввели санкції проти 24 російських бізнесменів і чиновників, включених у так звану «Кремлівську доповідь». До їх числі, серед інших, глава Газпрому Олексій Міллер, міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев, командувач Росгвардією Віктор Золотов, керівник Роскомнадзору Олександр Жаров, губернатор Тульської області Олексій Дюмін. Обмежувальні заходи накладені також на 14 російських компаній.

Раніше повідомлялося, що сукупний статок семи російських мільярдерів, що потрапили під санкції, в день їх запровадження скоротився більш як на 1,25 млрд доларів.

Акції російської алюмінієвої компанії «Русал» після введення США нових санкцій відносно РФ втратили майже половину своєї вартості.