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    Меркель обговорила з Трампом напад Росії на українських моряків

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    Дональд Трамп і Ангела Меркель - Меркель обговорила з Трампом напад Росії на українських моряків
    Дональд Трамп і Ангела Меркель

    Зустріч відбулася на полях саміту G20 в Аргентині

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорила із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту «Групи 20» в Аргентині.

    Про це повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт у Twitter.

    «Канцлер Меркель на полях саміту G20 в Аргентині провела консультації із президентом США Дональдом Трампом, у тому числі щодо російсько-українського конфлікту в Керченській протоці», – написав Зайберт.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп скасував зустріч з Путіним на саміті G20 в Аргентині.

    Президент США підкреслив, що дії Росії щодо українських моряків у Керченській потоці стали причиною скасування ним зустрічі із Путіним.

    «Через те, що відбулося щодо України, кораблів та моряків, час для зустрічі більше не був вдалим. Але я з ним зустрінусь. Мені здається, що у нас дуже хороші відносини, і думаю, що у нас і надалі будуть дуже хороші відносини з Росією, Китаєм та усіма іншими. Я вважаю це важливим. Я зустрінуся з ним у належний час», – заявив Трамп.

    Президент США Дональд Трамп під час церемонії фотографування глав делегацій країн «Великої двадцятки» в Аргентині не потис руки лідеру РФ Володимиру Путіну.

    США Twitter президент
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