Меркель обговорила з Трампом напад Росії на українських моряків



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Дональд Трамп і Ангела Меркель

Зустріч відбулася на полях саміту G20 в Аргентині

Канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорила із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту «Групи 20» в Аргентині.

Про це повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт у Twitter.

«Канцлер Меркель на полях саміту G20 в Аргентині провела консультації із президентом США Дональдом Трампом, у тому числі щодо російсько-українського конфлікту в Керченській протоці», – написав Зайберт.

Es war ein Glücksfall der deutschen Geschichte, dass er an der Spitze der USA stand, als sich die Erstarrung des Kalten Kriegs löste und Deutschlands Wiedervereinigung möglich wurde. - Kanzlerin #Merkel kondoliert @POTUS Trump zum Tod von George Bush https://t.co/B8urb8HI99 pic.twitter.com/KJi4vcRkPj — Steffen Seibert (@RegSprecher) 1 грудня 2018 р.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп скасував зустріч з Путіним на саміті G20 в Аргентині.

Президент США підкреслив, що дії Росії щодо українських моряків у Керченській потоці стали причиною скасування ним зустрічі із Путіним.

«Через те, що відбулося щодо України, кораблів та моряків, час для зустрічі більше не був вдалим. Але я з ним зустрінусь. Мені здається, що у нас дуже хороші відносини, і думаю, що у нас і надалі будуть дуже хороші відносини з Росією, Китаєм та усіма іншими. Я вважаю це важливим. Я зустрінуся з ним у належний час», – заявив Трамп.

Президент США Дональд Трамп під час церемонії фотографування глав делегацій країн «Великої двадцятки» в Аргентині не потис руки лідеру РФ Володимиру Путіну.