Трамп не привітався з Путіним під час початку саміту G20

Путін і Трамп не перетнулися перед робочим засіданням глав делегацій G20

Президент США Дональд Трамп під час церемонії фотографування глав делегацій країн «Великої двадцятки» в Аргентині не потис руки лідеру РФ Володимиру Путіну.

Під час зйомки лідери стояли у першому ряду з різних сторін, між ними були розташовані ще декілька політиків.

Зазначається, що Путін піднявся на подіум для зйомки раніше ніж американський президент, а Трамп пройшов повз нього.

#G20 leaders including @realDonaldTrump and @JustinTrudeau pose for traditional "class photo" group shot MORE: https://t.co/uK9I6su7ro pic.twitter.com/EXsqdD5kYT

Також Путін і Трамп не перетнулися перед робочим засіданням глав делегацій G20. Між ними за круглим столом сиділи наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бен Салман, президент ПАР Сиріл Рамафоса, президент Туреччини Реджеп Ердоган і прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей.

Водночас президент РФ «тепло» привітався із саудівським принцом.

Russian President Putin and Saudi Crown Prince bin Salman embrace and laugh at the G20 in Argentina. pic.twitter.com/DtyNK6RwhI