Трамп не привітався з Путіним під час початку саміту G20



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Трамп не привітався з Путіним під час початку саміту G20 Фото: АР

Путін і Трамп не перетнулися перед робочим засіданням глав делегацій G20

Президент США Дональд Трамп під час церемонії фотографування глав делегацій країн «Великої двадцятки» в Аргентині не потис руки лідеру РФ Володимиру Путіну.

Під час зйомки лідери стояли у першому ряду з різних сторін, між ними були розташовані ще декілька політиків.

Зазначається, що Путін піднявся на подіум для зйомки раніше ніж американський президент, а Трамп пройшов повз нього.

Також Путін і Трамп не перетнулися перед робочим засіданням глав делегацій G20. Між ними за круглим столом сиділи наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бен Салман, президент ПАР Сиріл Рамафоса, президент Туреччини Реджеп Ердоган і прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей.

Водночас президент РФ «тепло» привітався із саудівським принцом.

Russian President Putin and Saudi Crown Prince bin Salman embrace and laugh at the G20 in Argentina. pic.twitter.com/DtyNK6RwhI — NBC News (@NBCNews) 30 листопада 2018 р.

Варто відзначити, що російські пропагандистські ЗМІ роблять акцент на тому, що Путін привітався з наслідним принцом Саудівської Аравії, демонстративно сів за стіл і не став вітатися з Трампом.

Нет рукопожатия: Путин поздоровался с наследным принцем Саудовской Аравии и демонстративно сел за стол, здороваться с Трампом не стал pic.twitter.com/vjW42TwuhW — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 30 листопада 2018 р.

Як відомо, раніше офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що президент США скасував зустріч з президентом РФ на саміті G20 скоріше через внутрішньополітичну ситуацію в США, а не у зв'язку з «інцидентом у Керченській протоці».

Нагадаємо, напередодні Трамп скасував зустріч з Путіним на саміті G20 в Аргентині.