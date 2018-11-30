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    Трамп не привітався з Путіним під час початку саміту G20

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    Трамп не привітався з Путіним під час початку саміту G20 - Трамп не привітався з Путіним під час початку саміту G20
    Трамп не привітався з Путіним під час початку саміту G20
    Фото: АР

    Путін і Трамп не перетнулися перед робочим засіданням глав делегацій G20

    Президент США Дональд Трамп під час церемонії фотографування глав делегацій країн «Великої двадцятки» в Аргентині не потис руки лідеру РФ Володимиру Путіну. 

    Під час зйомки лідери стояли у першому ряду з різних сторін, між ними були розташовані ще декілька політиків.

    Зазначається, що Путін піднявся на подіум для зйомки раніше ніж американський президент, а Трамп пройшов повз нього.

    Також Путін і Трамп не перетнулися перед робочим засіданням глав делегацій G20. Між ними за круглим столом сиділи наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бен Салман, президент ПАР Сиріл Рамафоса, президент Туреччини Реджеп Ердоган і прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей.

    Водночас президент РФ «тепло» привітався із саудівським принцом.

    Варто відзначити, що російські пропагандистські ЗМІ роблять акцент на тому, що Путін привітався з наслідним принцом Саудівської Аравії, демонстративно сів за стіл і не став вітатися з Трампом.

    Як відомо, раніше офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що президент США скасував зустріч з президентом РФ на саміті G20 скоріше через внутрішньополітичну ситуацію в США, а не у зв'язку з «інцидентом у Керченській протоці».

    Нагадаємо, напередодні Трамп скасував зустріч з Путіним на саміті G20 в Аргентині.

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