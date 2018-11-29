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    Трамп скасував зустріч з Путіним в Аргентині

    • Розсилка
    Трамп скасував зустріч з Путіним в Аргентині

    Президент США прийняв рішення не зустрічатися з Путіним, бо «кораблі та моряки не повернулися в Україну з Росії»

    Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним через захоплення українських моряків.

    Про це він написав 29 листопада у своєму Твіттері.

    «Виходячи з того факту, що кораблі та моряки не повернулися в Україну з Росії, я вирішив, що для всіх зацікавлених сторін буде краще скасувати заплановану зустріч в Аргентині з президентом Володимиром Путіним», – зазначив Трамп.

    Президент США додав, що з нетерпінням чекає зустрічі з Путіним, «як тільки ця ситуація буде вирішена».

    Як відомо, саміт G-20 пройде в Буенос-Айресі з 30 листопада по 1 грудня.

    Нагадаємо, в інтерв'ю газеті The Washington Post Трамп заявив, що може скасувати зустріч з Путіним на полях саміту G20 в Аргентині через конфлікт в Азовському морі.

    Раніше повідомлялося, що Конгрес США закликає Трампа негайно вплинути на Путіна.

    Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео пообіцяв Україні військову допомогу для захисту українського суверенітету у зв'язку з діями Росії в Азовському морі.

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