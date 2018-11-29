Трамп скасував зустріч з Путіним в Аргентині



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Президент США прийняв рішення не зустрічатися з Путіним, бо «кораблі та моряки не повернулися в Україну з Росії»

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним через захоплення українських моряків.

Про це він написав 29 листопада у своєму Твіттері.

«Виходячи з того факту, що кораблі та моряки не повернулися в Україну з Росії, я вирішив, що для всіх зацікавлених сторін буде краще скасувати заплановану зустріч в Аргентині з президентом Володимиром Путіним», – зазначив Трамп.

Президент США додав, що з нетерпінням чекає зустрічі з Путіним, «як тільки ця ситуація буде вирішена».

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 ноября 2018 г.

....in Argentina with President Vladimir Putin. I look forward to a meaningful Summit again as soon as this situation is resolved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 ноября 2018 г.

Як відомо, саміт G-20 пройде в Буенос-Айресі з 30 листопада по 1 грудня.

Нагадаємо, в інтерв'ю газеті The Washington Post Трамп заявив, що може скасувати зустріч з Путіним на полях саміту G20 в Аргентині через конфлікт в Азовському морі.

Раніше повідомлялося, що Конгрес США закликає Трампа негайно вплинути на Путіна.

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео пообіцяв Україні військову допомогу для захисту українського суверенітету у зв'язку з діями Росії в Азовському морі.