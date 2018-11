Трамп скасував зустріч з Путіним в Аргентині

Президент США прийняв рішення не зустрічатися з Путіним, бо «кораблі та моряки не повернулися в Україну з Росії»

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним через захоплення українських моряків.

Про це він написав 29 листопада у своєму Твіттері.

«Виходячи з того факту, що кораблі та моряки не повернулися в Україну з Росії, я вирішив, що для всіх зацікавлених сторін буде краще скасувати заплановану зустріч в Аргентині з президентом Володимиром Путіним», – зазначив Трамп.

Президент США додав, що з нетерпінням чекає зустрічі з Путіним, «як тільки ця ситуація буде вирішена».

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting....