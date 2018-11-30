Трамп заявив, що була єдина причина скасування зустрічі з Путіним



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Трамп не зупинився перед Путіним та саудівським принцом, щоб потиснути їм руку та привітатися, коли йшов на спільне фотографування лідерів Фото: AFP

Президент США на саміті G20 в Аргентині мав розмову з прем’єром Японії, якому пояснив, чому не зустрівся з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що російська агресія проти українських кораблів у Керченській протоці була єдиною причиною скасування зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це він сказав 30 листопада під час зустрічі з прем’єром Японії Сіндзо Абе на саміті G20 в Аргентині, повідомляє The Hill.

«Нам не подобається те, що сталося, ми не раді тому, що сталося», - підкреслив Трамп, говорячи про захоплення українських кораблів і моряків.

«На основі того, що сталося з кораблями і моряками… це була єдина причина (скасування зустрічі – ред.)» - заявив президент США.

Як відомо, раніше офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що президент США скасував зустріч з президентом РФ на саміті G20 скоріше через внутрішньополітичну ситуацію в США, а не у зв'язку з «інцидентом у Керченській протоці».

Нагадаємо, напередодні Трамп скасував зустріч з Путіним на саміті G20 в Аргентині.

Джерело: Європейська правда