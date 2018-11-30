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    Трамп заявив, що була єдина причина скасування зустрічі з Путіним

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    <p><span>Трамп не зупинився перед Путіним та саудівським принцом, щоб потиснути їм руку та привітатися, коли йшов на спільне фотографування лідерів<o:p></o:p></span></p> - Трамп заявив, що була єдина причина скасування зустрічі з Путіним

    Трамп не зупинився перед Путіним та саудівським принцом, щоб потиснути їм руку та привітатися, коли йшов на спільне фотографування лідерів

    Фото: AFP

    Президент США на саміті G20 в Аргентині мав розмову з прем’єром Японії, якому пояснив, чому не зустрівся з Путіним

    Президент США Дональд Трамп заявив, що російська агресія проти українських кораблів у Керченській протоці була єдиною причиною скасування зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

    Про це він сказав 30 листопада під час зустрічі з прем’єром Японії Сіндзо Абе на саміті G20 в Аргентині, повідомляє The Hill.

    «Нам не подобається те, що сталося, ми не раді тому, що сталося», - підкреслив Трамп, говорячи про захоплення українських кораблів і моряків.

    «На основі того, що сталося з кораблями і моряками… це була єдина причина (скасування зустрічі – ред.)» - заявив президент США.

    Як відомо, раніше офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що президент США скасував зустріч з президентом РФ на саміті G20 скоріше через внутрішньополітичну ситуацію в США, а не у зв'язку з «інцидентом у Керченській протоці».

    Нагадаємо, напередодні Трамп скасував зустріч з Путіним на саміті G20 в Аргентині.

    Джерело: Європейська правда

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