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    Меркель: Обмін ув'язненими між РФ і Україною дає надію на краще

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    Канцлер ФРН Ангела Меркель - Меркель: Обмін ув'язненими між РФ і Україною дає надію на краще
    Канцлер ФРН Ангела Меркель

    За словами Меркель, вона радіє тому, що український режисер Олег Сенцов і моряки України нарешті повернулися додому

    Канцлер ФРН Ангела Меркель у суботу вітала обмін ув'язненими між Росією і Україною, заявив представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

    «Цей нещодавній обмін ув'язненими між Росією і Україною - знак, що дає надію», - наводить він слова Меркель на своїй сторінці в Twitter.

    За словами Меркель, вона радіє тому, що український режисер Олег Сенцов і моряки України нарешті повернулися додому.

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    «Це спонукає і надалі щосили працювати над реалізацією Мінських домовленостей. Уряд ФРН до цього готовий», - додала вона.

    Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Тим часом до Москви прибуло 35 осіб: 32 чоловіки і три жінки.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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