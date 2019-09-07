Меркель: Обмін ув'язненими між РФ і Україною дає надію на краще



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Канцлер ФРН Ангела Меркель

За словами Меркель, вона радіє тому, що український режисер Олег Сенцов і моряки України нарешті повернулися додому

Канцлер ФРН Ангела Меркель у суботу вітала обмін ув'язненими між Росією і Україною, заявив представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

«Цей нещодавній обмін ув'язненими між Росією і Україною - знак, що дає надію», - наводить він слова Меркель на своїй сторінці в Twitter.

За словами Меркель, вона радіє тому, що український режисер Олег Сенцов і моряки України нарешті повернулися додому.

«Це спонукає і надалі щосили працювати над реалізацією Мінських домовленостей. Уряд ФРН до цього готовий», - додала вона.

Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Тим часом до Москви прибуло 35 осіб: 32 чоловіки і три жінки.

Джерело: Інтерфакс-Україна