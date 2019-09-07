  1. Головна
  2. Теми дня
  3. Обмін полоненими

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Обмін полоненими

    У полоні на Донбасі залишаються 227 українців, – СБУ

    • Розсилка
    <p>Фото: facebook СБУ</p> - У полоні на Донбасі залишаються 227 українців, – СБУ

    Фото: facebook СБУ

    З 2014 року до рідних та близьких з РФ та тимчасово окупованих територій повернулося 3280 громадян України

    На тимчасово окупованій росіянами території Донбасу у полоні залишаються 227 українців.

    Про це повідомила Служба безпеки України у facebook.

    Читайте також

    «Робота Служби зі звільнення громадян України триває, адже тільки на території ОРДЛО незаконно утримується 227 українців», – заявили у СБУ.

    У Службі безпеки України зазначили, що з перших днів російської агресії долучилися до процесу звільнення українців. З 2014 року, завдяки СБУ, до рідних та близьких з РФ та тимчасово окупованих територій повернулося 3280 громадян України.

    Сьогодні між Україною та Росією відбувся великий обмін військовополоненими у форматі «35 на 35».

    Читайте також
    СБУ обмін полоненими
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ