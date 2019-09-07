У полоні на Донбасі залишаються 227 українців, – СБУ



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Фото: facebook СБУ

З 2014 року до рідних та близьких з РФ та тимчасово окупованих територій повернулося 3280 громадян України

На тимчасово окупованій росіянами території Донбасу у полоні залишаються 227 українців.

Про це повідомила Служба безпеки України у facebook.

«Робота Служби зі звільнення громадян України триває, адже тільки на території ОРДЛО незаконно утримується 227 українців», – заявили у СБУ.

У Службі безпеки України зазначили, що з перших днів російської агресії долучилися до процесу звільнення українців. З 2014 року, завдяки СБУ, до рідних та близьких з РФ та тимчасово окупованих територій повернулося 3280 громадян України.

Сьогодні між Україною та Росією відбувся великий обмін військовополоненими у форматі «35 на 35».