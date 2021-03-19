Країни ЄС масово відновлюють використання вакцини AstraZeneca

Європейське агентство лікарських засобів (EMА) заявило, що вакцина AstraZeneca «безпечна та ефективна»

Європейське агентство лікарських засобів (EMА) заявило, що вакцина AstraZeneca «безпечна та ефективна»

Французький прем'єр пообіцяв особисто зробити щеплення вакциною AstraZeneca в п'ятницю

У країнах Європи поновлюють щеплення препаратом AstraZeneca після висновків регулятора ЄС щодо безпечності вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє DW.

Так, міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан оголосив про поновлення у країні призупиненої раніше вакцинації від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca.

Про своє рішення дозволити вакцинувати цим препаратом Шпан заявив увечері у четвер, 18 березня, – після оголошеного раніше цього дня висновку регулятора ЄС – Європейського агентства з лікарських засобів.

За словами німецького урядовця, щеплення цією вакциною мають відновити вже 19 березня. Утім, міністр наголосив, що вакцинацію цим препаратом проводитимуть із зазначенням застережень щодо можливих побічних ефектів. Усім, хто бажатиме вакцинуватися цим препаратом, надаватимуть відповідну інформацію щодо ризиків, пояснив Шпан.

За словами міністра, тепер важливо надолужити чотири дні, які згаяли після призупинення вакцинації.

Рішенням влади Італії, Латвії, Литви й Кіпру так само відновлюють щеплення цією вакциною вже з 19 березня.

Також про готовність якнайшвидше знову застосовувати вакцину AstraZeneca заявили в уряді Франції. Французький прем'єр Жан Кастекс оголосив, що зробить щеплення цією вакциною в п'ятницю.

Крім того, про відновлення призупиненого використання препарату AstraZeneca з наступного тижня заявили Іспанія та Нідерланди. Уряд у Мадриді водночас застеріг, що рекомендуватиме щеплення цієї вакциною окремим категоріям громадян.

Нагадаємо, 18 березня Європейське агентство лікарських засобів (EMА) заявило, що вакцина AstraZeneca «безпечна та ефективна», попри повідомлення про утворення тромбів.

Зазначимо, з початку березня вже близько 15 країн Європи призупинили застосування вакцини Oxford/AstraZeneca через випадки виникнення тромбів.

Натомість ВООЗ рекомендувала продовжувати щепитися вакциною AstraZeneca.

Майже те саме заявили фахівці Європейського агентства з лікарських засобів (EMA). EMA повідомляє, що кількість випадків тромбозу у вакцинованих людей не вища, ніж у населення в цілому.

До слова, медики назвали п’ять головних симптомів утворення тромбів.