У німецькому бундестазі розгорається новий корупційний скандал

У бундестазі вже не перший корупційний скандал

Депутатів бундестагу викрили на отриманні хабарів від Азербайджану

У німецькому бундестазі розгорається неабиякий корупційний скандал. Судячи з усього, кілька німецьких політиків намагалися отримати особисту вигоду зі своїх контактів з владою Азербайджану.

Увага прокуратури ФРН у зв'язку з цим прикута, в першу чергу, до двох членів правлячої у ФРН партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) - Акселя Фішера (Axel Fischer) і Марка Хауптманна (Mark Hauptmann), повідомляє DW.

На початку березня в офісі Фішера в бундестазі, а також у нього вдома пройшли обшуки в рамках антикорупційного розслідування, пов'язаного з можливим отриманням політиком грошей від Азербайджану під час його роботи в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Що стосується Марка Хауптмана, то його звинувачують в тому, що він заробив 16 тисяч євро, публікуючи рекламу турів до Азербайджану і гранатового соку з азербайджанських фруктів в газеті Südthüringen Kurier, що належить йому.

У корупційних зв'язках з Азербайджаном підозрюють і однопартійця Хауптманна і Фішера - Томаса Барайса (Thomas Bareiß). Згідно з розслідуванням видань групи Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), 12 березня проти Барайса було висунуто звинувачення в тому, що незабаром після початку пандемії коронавірусу політик домагався від німецького виробника медичної техніки Löwenstein Medical пріоритетних поставок в Азербайджан апаратів ШВЛ.

Журналісти з'ясували, що в січні 2019 року Барайс відвідав Баку в складі економічної делегації і був запрошений на прийом до президента країни Ільхама Алієва. Сам депутат стверджує, що не чинив тиску на німецьку компанію, а його підтримка Азербайджану пояснюється виключно намірами надати «гуманітарну допомогу».

Як повідомляють ЗМІ, Азербайджан вже давно намагається впливати на депутатів ПАРЄ.

Нагадаємо, раніше кілька політиків керівного союзу німецьких партій – ХДС/ХСС – опинилися в центрі скандалу, пов’язаного із закупівлею захисних масок.

Як відомо, наприкінці вересня цього року в ФРН мають відбутися парламентські вибори.