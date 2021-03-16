МОЗ оновив карантинний список країн. У «червоній зоні» – усі європейські сусіди, крім Румунії

Серед сусідів України «зеленими» залишаються Румунія, Білорусь і РФ

Міністерство охорони здоров'я оновило список країн «червоної» і «зеленої» зон карантину через пандемію коронавірусу.

Серед сусідів України «зеленими» залишаються Румунія, Білорусь і Росія, повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

У «червону зону» включають країни з показником захворюваності на 100 тис. населення за останні 14 днів вище, ніж в Україні. В Україні цей показник станом на 12 березня становив 274,7, в той час, як станом на 5 березня – 239,6.

До європейських країн в переліку держав «зеленої зони», крім Румунії, потрапили Греція, Швейцарія, Ірландія, Хорватія, Фінляндія, Велика Британія, Німеччина, Португалія, Данія, Норвегія та Іспанія.

Туреччина, Грузія і Єгипет, куди українці традиційно виїжджають на відпочинок, також в зеленій зоні.

Всього у «червоній» зоні зараз знаходиться 52 країни, а тижнем раніше було 54.

МОЗ нагадує, що після прибуття з країн «червоної» зони необхідно дотримання самоізоляції із застосуванням програми «Дій вдома». Самоізоляція закінчується достроково після отримання негативного ПЛР-тесту.

Також в Україні за станом на 15 березня розширили «помаранчеву» зону карантину, додавши до неї Чернігівську область. У «червоній» зоні залишаються чотири області.

Відзначається, що у «червоній» зоні епідеміологічної небезпеки залишаються Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

«Помаранчева» зона тепер складається з 11 регіонів, серед яких Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

У «жовтій» залишаються такі області: Волинська, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська та Херсонська.