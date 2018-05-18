Меркель заявила про початок підготовки до зустрічі в нормандському форматі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ангела Меркель

Зустріч в рамках нормандської четвірки може відбутися на вищому рівні

Міністри закордонних справ почали підготовку до зустрічі в нормандському форматі. Про це сказала Федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель на прес-брифінгу після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

«Зустріч в рамках нормандської четвірки може відбутися на вищому рівні, але це повинно бути підготовлено так, щоб вона принесла результати, тому наші міністри закордонних справ (Росії та Німеччини - ред.) почали вже свою роботу. Вони почали підготовку на рівні радників, постійні контакти підтримуються», - сказала вона.

За словами канцлера, наступний крок в цьому питанні повинен торкатися теми місії ООН, лідери повинні постаратися розробити спільний мандат, щоб потім ця тема могла обговорюватися в Раді Безпеки.

«У такому випадку це теж був би такий пункт, де глави держав і урядів могли б зустрітися в будь-який час, але ця зустріч повинна бути предметною, повинна дати можливість уявити якийсь прогрес. Над цим ведеться дуже інтенсивна робота, тому що ситуація в такому вигляді, якому вона є – незадовільна», - додала Меркель.

Нагадаємо, сьогодні після зустрічі з Меркель Путін заявив, що після запуску «Північного потоку – 2» транзит газу через Україну не припиниться.