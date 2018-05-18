Путін заявив, що після запуску «Північного потоку – 2» транзит газу через Україну не припиниться

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Володимир Путін

Путін обговорив «Північний потік-2» з канцлером Німеччини Ангелою Меркель

Президент РФ Володимир Путін після переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив, що запуск «Північного потоку-2» не означає зупинення транзиту газу через Україну. Як передає УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції в Сочі.

За словами Путіна, на переговорах обговорювалися інфраструктурні проекти, зокрема «Північний потік-2».

«Ми завжди ставилися до цього проекту виключно як до економічного, як до проекту, яким займалися господарюючі суб'єкти, і завжди виводили це за рамки будь-яких політичних процесів», - запевнив Путін.

«Хотів би сказати, що після запуску «Північного потоку-2» не передбачається припинення транзиту російського газу через Україну, про що ми сьогодні говорили з пані федеральним канцлером. Вона цікавилася цим питанням», - підкреслив він.

Як сказав Путін, поставки будуть продовжені, якщо вони «виявляться економічно обґрунтованими і доцільними для учасників економічної діяльності».

Проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1». Будівництво газопроводу має розпочатися в 2018 році і завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 кілометрів, він має з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд. Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2».

Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, «Північний потік-2» не сприяє диверсифікації поставок газу в Євросоюз і не забезпечує йому доступ до нових джерел газу.

3 травня у місті Лубмін на півночі Німеччини почалися будівельні роботи з прокладання нитки газопроводу «Північний потік-2». На ділянці площею у 6 гектарів облаштовують фундамент для газоприймальної станції та службових будівель. 15 травня заплановано розпочати екскаваторні роботи у Грайфсвальдській затоці.

10 квітня Меркель заявила, що реалізація проекту «Північний потік-2» не повинна позбавити Україну статусу транзитера російського газу до Європи. За словами канцлера, будівництво «Північного потоку-2» неможливе без аналізу того, які наслідки може мати цей проект для транзиту газу через Україну. Меркель наголосила, що необхідно враховувати застереження України і знайти компромісне рішення.

