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    Меркель зустрілася з Макроном в Аахені

    Канцлер ФРН привітала президента Франції перед Аахенським собором
    Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель вже зустрілася з президентом Франції Еммануелем Макроном в німецькому місті Аахені, де йому мають вручити премію Карла Великого. Про це повідомив прес-секретар канцлера Німеччини Штефан Зайберт в Twitter. «Початок особливого дня: канцлер Меркель вітає президента Еммануеля Макрона перед Аахенським
    • Сьогодні, 11:52
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    Ангела Меркель і Еммануель Макрон
    Ангела Меркель і Еммануель Макрон

    Канцлер ФРН привітала президента Франції перед Аахенським собором

    Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель вже зустрілася з президентом Франції Еммануелем Макроном в німецькому місті Аахені, де йому мають вручити премію Карла Великого.

    Про це повідомив прес-секретар канцлера Німеччини Штефан Зайберт в Twitter.

    «Початок особливого дня: канцлер Меркель вітає президента Еммануеля Макрона перед Аахенським собором», - повідомив він.

    Також в Аахені перебуває і президент України Петро Порошенко.

    Очікується початок тристоронніх переговорів Петра Порошенка з канцлером ФРН Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном.

    Також у Кремлі підтвердили, що президент РФ Володимир Путін не братиме участі у цих переговорах.

     

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