Меркель зустрілася з Макроном в Аахені
- Сьогодні, 11:52
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Ангела Меркель і Еммануель Макрон
Канцлер ФРН привітала президента Франції перед Аахенським собором
Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель вже зустрілася з президентом Франції Еммануелем Макроном в німецькому місті Аахені, де йому мають вручити премію Карла Великого.
Про це повідомив прес-секретар канцлера Німеччини Штефан Зайберт в Twitter.
«Початок особливого дня: канцлер Меркель вітає президента Еммануеля Макрона перед Аахенським собором», - повідомив він.
Також в Аахені перебуває і президент України Петро Порошенко.
Очікується початок тристоронніх переговорів Петра Порошенка з канцлером ФРН Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном.
Також у Кремлі підтвердили, що президент РФ Володимир Путін не братиме участі у цих переговорах.