Меркель зустрілася з Макроном в Аахені

Канцлер ФРН привітала президента Франції перед Аахенським собором

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель вже зустрілася з президентом Франції Еммануелем Макроном в німецькому місті Аахені, де йому мають вручити премію Карла Великого. Про це повідомив прес-секретар канцлера Німеччини Штефан Зайберт в Twitter. «Початок особливого дня: канцлер Меркель вітає президента Еммануеля Макрона перед Аахенським