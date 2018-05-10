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    Макрон сьогодні в Аахені отримає премію Карла Великого

    З промовою на урочистій церемонії виступить канцлер ФРН Ангела Меркель
    Французький президент став 60-м лауреатом престижної європейської премії за свою «пристрасну відданість ідеї європейської єдності і рішучу боротьбу проти всіх форм націоналізму та ізоляціонізму, спрямовану на подолання європейської кризи». Вручення премії за традицією відбудеться в місті Аахені 10 травня, повідомляє Укрінформ. З
    • Сьогодні, 08:12
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    З промовою на урочистій церемонії виступить канцлер ФРН Ангела Меркель

    Французький президент став 60-м лауреатом престижної європейської премії за свою «пристрасну відданість ідеї європейської єдності і рішучу боротьбу проти всіх форм націоналізму та ізоляціонізму, спрямовану на подолання європейської кризи».

    Вручення премії за традицією відбудеться в місті Аахені 10 травня, повідомляє Укрінформ.

    З промовою на урочистій церемонії виступить канцлер ФРН Ангела Меркель, яка й сама була удостоєна цієї нагороди, в 2008 році. Це прикметно, оскільки зазвичай цю функцію виконував федеральний президент. Однак німецького канцлера з французьким президентом пов'язують і майбутні плани реформування ЄС, і дружба.

    Всього в Коронаційному залі історичної будівлі міської ратуші Аахени будуть у цей день присутні 8 колишніх лауреатів премії та низка лідерів держав, у тому числі президент України Петро Порошенко.

    З 1950 року міжнародної премії удостоювалися король Іспанії Хуан Карлос I і нідерландська королева Беатрікс; папи Іван Павло II і Франциск; Конрад Аденауер, Вінстон Черчіль, Джордж Маршалл, Роберт Шуман, Генрі Кіссінджер, Вацлав Гавел, Білл Клінтон, Валері Жискар д'Естен, Даля Грибайскайте, Франсуа Міттеран, Гельмут Коль, Хав'єр Солана, Дональд Туск, Жан-Клод Юнкер, Мартін Шульц.... Однак, не тільки видатні політики і громадські діячі удостоювалися цієї премії, а й цілі «категорії»: у 2002 лауреатом стала «валюта євро», в 1986 році – народ Люксембургу, в 1969 - Європейська комісія.

    Названа премія в честь Карла Великого, засновника Франкської імперії та фактичного засновника Священної Римської імперії, який управляв державою з Аахени.

     

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