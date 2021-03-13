Мешканець Сум встановив національний рекорд з запамʼятовування

Артем Гарін запамʼятав 23 тисячі знаків числа «пі»

Рекорд із запамʼятовування числа «пі» встановив мешканець Сум Артем Гарін. Як повідомила «ТСН» представниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, рекордсмен запамʼятав 23 тисячі знаки числа після коми.

«Скільки непослідовних чисел ви можете запам'ятати? Десять? Сто? А може навіть двісті? Сумчанин Артем Гарін безпомилково назвав напам'ять... 23 тисячі цифр після коми числа Пі. Максимальний час, який він витратив на згадування числа, становив всього 5 секунд», – написала Лана Вєтрова.

Вона додала, що Артем Гарін – тричі рекордсмен Національного реєстру рекордів України, входить у десятку найвідоміших мнемонистів світу.

«Мабуть, це єдиний українець, якого ніхто не запитує: «Невже ти забув?», – пожартувала Вєтрова.

Як повідомлялось раніше, в номінації «макет, створений з використанням найбільшої кількості видів матеріалу» встановив рекорд харківʼянин Володимир Гуськов, що зробив макет храму із 53 видів різних матеріалів.